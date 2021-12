A most miniszterelnöki megbízottként dolgozó politikus szerint 9 év alatt összesen nem mutogattak annyit visszafelé, mint Karácsony Gergelyék az elmúlt két évben.

„Szenilis csapongásnak lehet nevezni Karácsony Gergely részéről azokat a népámító teszteket, hogy a Városháza esetleges eladási szálai egyenesen Putyin orosz elnökig vezetnének, vagy hogy épp azok próbálnának most fővárosi telkeket értékesíteni, akik már évek óta nincsenek a Városházán – vélekedik Tarlós István. – Nehezen tudnám elképzelni Putyin elnököt, amint Karácsonnyal rivalizál a budapesti városházáért. Legközelebb majd Karácsony biciklijére vet szemet, ha így megy tovább…” – ironizált a volt főpolgármester.

„Az a varázslatos történet is inkább az önimázsépítés népmesei körébe kívánkozik, hogy Karácsony főpolgármester urat különféle titkosszolgálatok követnék. Ha titkosszolgálat figyel meg valakit, ritkán hívja fel magára a figyelmet, még kevésbé koncentrál arra, hogy a célszemély behajtott-e egy buszsávba – mondja Tarlós. – Ez a megfigyelősdi hisztériakeltés elég összefüggéstelennek tűnik. Próbálkoztak vele a 2019-es választás idején is. Akkor sem tűnt valódinak, de most aztán igazán mi az ördögért figyelnék meg a parlamenti választás szempontjából már kevésbé fontos főpolgármestert? Aki ilyen valószínűségű képzelgést bemondásra elhisz, azzal bármit el lehet hitetni” – mondta a Metropolnak Tarlós István.

„Karácsony támadva védekezik”

„A jelek szerint a főpolgármester most éppen indulatosan támadva védekezik. Naponta kiabálva kinyilatkoztatja ugyanazt, hogy Gansperger úr ma is tetőtől talpig fideszes. Aztán jönnek azzal, hogy összevágott a szalag. Látott már a világ ilyet, ez tény. De az mégis különös, ami a tévékben elhangzott. Hogy Bajnai úr ráismer a saját hangjára? Azt is mondja, hogy Gansperger úr neki régi barátja, de több is, a harcostársa, akivel együtt álltak a barikádon? Ilyen szalagot is meg lehet vágni, de hogy kell ezt elképzelni? Esetleg a beszélgetés végén azt mondta volna, hogy »ja, nem«?” – kérdezi Tarlós.

„A bizottság egy vicc, az én korszakomat másfél éve vizsgálgatják”

„A minap alakult »Városháza bizottság« összetétele miatt »renonszt« kellett volna mondani. Szokatlan módon épp a vizsgálandó csoport emberei vannak többségben, így érdemi munkára aligha lehet képes. Különösen így, hogy tételesen megszabták a vizsgálódók számára, hogy kizárólag mely szempontjaival foglalkozhatnak az ügynek. Kikötötték, hogy Gansperger úrnak csakis az állítólagos fideszes kötődéseit firtassák, továbbá vizsgálódásukra mindösszesen 20 nap időt biztosítottak. Összehasonlításként említem csak, hogy a mi ciklusainkat vizsgáló bizottságuk már másfél éve tevékenykedik (eredménytelenül), és az eredetileg is rendkívül hosszú határidejükhöz képest még kaptak a közelmúltban újabb 240 nap hosszabbítást a kutakodáshoz” – avatta be a Metropolt Tarlós István.

A Városháza nem segíti a tisztánlátást az ingatlanmutyikról

„Néhány napja kitették az internetre az utóbbi néhány év ingatlanügyleteinek iratait. A ránézésre nagy mennyiségű anyag a teljesség látszatát kelti, de ha valaki beleolvas, arra juthat, hogy a sajtóban nagy port felvert felvetések megvilágítása szempontjából nem jelentős az informatív értéke – mondta Tarlós. – Az iratokban olvashatók nem erősítik meg a hírekben elhangzott vádakat, de nem is cáfolják ezeket. Nem adnak idevágó válaszokat. Visszatérve a Városháza-eladási ügyre – aminek felmerült tervét végül már nem is cáfolják –, nehezen vitatható, hogy a városvezetés meglepően suta és ellentmondásos védekezései sem segítik a tisztánlátást” – véli a volt főpolgármester.

Borítókép: Tarlós István