Az irányítók és az átlövők Bánhidi Bence fizikai fölényére alapoztak támadásban, és számításaik remekül beváltak. Bár több hiba is csúszott a magyarok támadójátékába, a védekezés jól működött, ennek köszönhetően a kilencedik percben már 6-2 volt az állás. Látszott, hogy a csapat alaposan felkészült az ellenfélre, és egy átmeneti megtorpanás után már 12-7-re vezetett. A 17. percben időt kértek az ázsiaiak, de a meccs képe nem változott. A néma csendben ülő nézők miatt meglehetősen hangulattalan összecsapás folytatásában is a remekül védekező magyarok uralták a játékot, többször is betaláltak gyors ellentámadás végén, és a szünetben már tíz góllal vezettek.

A magyar válogatott tagjai a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság első fordulójában, a D csoportban játszott Magyarország–Koreai Köztársaság mérkőzés előtt a svédországi Kristianstadban 2023. január 12-én

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A dél-koreai válogatott vártnál gyengébb teljesítménye és a magyar hibák miatt a második félidőben is alacsony színvonalú volt a meccs. A 12 gólos előny tudatában romlott a magyarok összpontosítása, ezt kihasználva Kim Dong Uk bravúros védéseire alapozva az ázsiaiak egy 5-0-s sorozattal felzárkóztak 25-18-ra, de José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány időkérése némileg megtörte a lendületüket. A találkozó második fele leginkább egy edzőmeccsre hasonlított, minden játékos lehetőséget kapott magyar oldalon. Előbb visszaállt a tízgólos különbség, majd 35-27-es eredménnyel zárult a sok hibával tarkított mérkőzés, amelyen nem voltak azonos súlycsoportban a csapatok.

A dél-koreai Ri Hjon Szik (k), valamint Sipos Adrián (b) és Ilics Zoran, a magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság első fordulójában, a D csoportban játszott Magyarország–Koreai Köztársaság mérkőzésen a svédországi Kristianstadban 2023. január 12-én

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Mikler Roland hat, Székely Márton öt, a szurkolók által a mezőny legjobbjának választott Kim Dong Uk 11 védéssel zárt. Kang Dzson Ku, Ha Te Hjun és Pak Szung egyaránt öt gólt lőtt.

A két csapat 13. egymás elleni mérkőzésén a magyarok három vereség mellett tizedszer győztek.