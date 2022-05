Rasovszky Kristóf bronzérmet nyert szombaton a nyíltvízi úszók setutbali világkupaversenyén.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai második Rasovszkyt a 10 kilométeres viadalon csak két olasz, az Európa-bajnoki címvédő, medencés olimpiai bajnok Gregorio Paltrinieri és Domenico Acerenza előzte meg.

Ez teljesen rendben volt, csak a végén még kicsit lassan jöttem, de ezzel most nincs semmi baj - értékelt Rasovszky Kristóf. - Azért aprítottuk egymást szépen, de most nem a szó fizikai értelmében, hanem ahogy a tempót diktáltuk. Hol az olaszok mentek előre, hol én, és sikerült is nagyon komolyan szétszakítani a mezőnyt, azaz hamar bezártuk a játszóteret.

Hozzátette, világbajnoki felkészülési jelenlegi szakaszában az állóképesség megszerzése van a középpontban, ezért tisztában volt vele, hogy most még nem ő lesz a leggyorsabb a hajrában.

A nőknél legjobb magyarként Olasz Anna a 11. lett.

A szakágban a következő verseny a budapesti világbajnokság lesz a Lupa tavon június 26. és 30. között, a világkupa pedig július 8-án Párizsban folytatódik.

Eredmények:

férfiak:

1. Gregorio Paltrineri (olasz) 1:53:45 óra

2. Domenico Acerenza (olasz) 1:53:47

3. Rasovszky Kristóf 1:53:52

...7. Betlehem Dávid 1:55:15

... 26. Gálicz Péter 1:58:46

... 28. Sárkány Zalán 1:58:48

nők:

1. Ana Marcela Cunha (brazil) 2:09:30 óra

...11. Olasz Anna 2:10:47

...14. Rohács Réka 2:16:01

...16. Balogh Vivien 2:17:46