Mato Lukic, az Eszék-Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője a médiának elmondta: a tűz valamivel éjfél után keletkezett, és a szél, amely hajnali négy óra körül felerősödött, megnehezíti az oltást. Jelenleg mintegy száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat.

A hirado.hu számolt be róla, hogy Lukic szerint a tüzet még nem sikerült csillapítani, és a füst mennyisége sem csökkent, de sikerült megelőzni egy nagyobb katasztrófát azzal, hogy gyúlékony anyagokat hoztak ki a raktárból. Szerinte az oltás napokig is eltarthat az erős szél miatt, de olyan gyúlékony anyagok miatt is, mint a préselt műanyag.

A hatóságok reggel SMS-ben figyelmeztették a városrészhez közel lakó embereket, hogy zárjanak be minden ablakot, és tartózkodjanak minél kevesebbet a szabadban a káros gázok miatt, amelyek a tűz következtében kerültek a levegőbe.

A szél déli irányba, a szlavóniai falvak felé viszi a füstöt, ezért több környékbeli iskolában is szünetel az oktatás – írja a bama.hu.