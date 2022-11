„Gyújtsuk meg közösen adventi koszorúnkon az első gyertyát!” - hívja a Boldvai Önkormányzat a lakosságot a november 27-i programra.

„Ismét elérkezett az év legszebb időszaka. Szorgos kezek díszítik községünk főterét és a főutcánkat. Intézményeink homlokzatán is felgyulladnak az advent fényei, jelzik, hogy közeledik a szeretet ünnepe. Az idén végre ismét közösen gyújthatjuk meg az első adventi gyertya lángját a település koszorúján. Szeretettel várunk mindenkit vasárnap 17:00-kor egy kis ünnepi műsorral és egy pohár finom teával, forralt borral a Monostor téren. Az adventi időszak további programjairól hétfőn tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot” – írták.

Kint a postaláda

A napokban pedig a Monostor téren megjelent egy láda is, amelybe a leveleiket dobhatják be a gyerekek, amelyet a Mikulásnak írnak. A település közösségi oldalán és több felületen is megjelent a nagyszakállú levele, amelyben emlékeztet mindenkit, hogy ismét közeleg a nagy nap, amikor meglátogatja a gyerekeket. Mint írja: Az idén is nagyon várom a szép leveleket, rajzokat, amit a Monostor téren, az ügyes és kreatív segítőim által készített postaládikóba dobhattok. Vigázzatok magatokra, legyetek jó gyerekek! Mielőtt indulok még írok nektek.