Teljesülhetett a vágyuk azoknak a miskolci gyermekeknek, akik igazi űrhajósként szerettek volna megjelenni az iskolai farsangi bálon – ezt tudhattuk meg az Észak-Magyarország 1982. január 31-i számából. A lap a helyi jelmezkölcsönzőből tudósított. Idézzük: „ahol király van, ott udvari bolond is forgolódik a társaságban, ahol nagy hasú török basa dölyfösködik, ott háremhölgyek is vannak; ezek a jelmezek is igen népszerűek”.

A felnőttek körében ugyanakkor kisebb volt a vonzása az álarcos farsangi bálnak, számukra megtette az egyszerű szemálarc. Bársonyruhákat, selymeket, muszlinokat, marabu pelerineket kölcsönöztek, alkalmi ruházatként szmokingot.

(A borítóképen: A felnőttek is farsangoltak, de beérték a szemmaszkkal)