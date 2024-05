Szerdán 18 órakor Miskolcon, a DVTK Arénában megkezdődik az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság döntője. A DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr csata az egyik fél három győzelméig tart.

Az első felvonás előtt azt kérdeztük a diósgyőriek szakvezetőjétől, hogy esetleges aranyérem hanyadik lenne a pályafutása során.

– Túl sok nincs belőle, játékosként egy aranyérmem van, 1988-ban, amikor bajnok lett a Zalaegerszegi TE csapata, 14,5 évesen 32 másodpercet játszottam. Ám nem a döntőben, hanem az egész teljes szezonban volt ennyi játékidőm, de mivel pályára kerültem, nekem is jutott az éremből – mondta Völgyi Péter. – A következő aranyra 22 évet kellett várnom, ezt már mint edző szereztem, a ZTE szakvezetőjeként, férfi vonalon, és egyelőre nincs is több belőle. A női szakágban eddig egyszer voltam döntős, 2016-ban a Győrrel, de a fináléban alulmaradtunk a Sopronnal szemben. Remélem, hogy most nekünk arany, a Győrnek pedig ezúttal is az ezüst jut.