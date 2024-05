A három nap mindegyike más területre koncentrál

Az első fesztivál ötletgazdája dr. Dobos László volt. Az első rendezvény még kifejezetten egy témakörre koncentrált, a nyugdíjasoknak szervezett Ageing divatshowra. Akkor 21 idős embert készítettek fel arra, milyen a kifutón „manökenként szerepelni”. A II. Ageing Fesztivál már teljesen más szemléletű, hiszen a rendezvényen minden generáció együtt szórakozhat és tanulhat. A divatbemutató most már csak egy apró részlete a rendezvénynek. A jelenlegi program esetében fontosabb cél volt, hogy a II. Ageing Fesztivál összehozza a családokat, a szülőt a gyermekével, esetleg a nagyszülőkkel, és minden nemzedék együtt szórakozhasson.

2024-ben háromnapos a fesztivál. A nyitónap a Művészetek Házában kezdődik, a folytatásban azonban a rendezvény már kitelepül a Vasgyári Közösségi Házba. Az első nap főleg a kultúráról és a szórakozásról szól. A második már inkább a tudományra összpontosít.

„A professzorok az idősekről az időseknek tartanak előadást. Tavaly is óriási sikere volt az előadásoknak, mert segítettek az életminőségük javításában. A harmadik nap a kreatív ötletek kibontakoztatására összpontosít. A résztvevők a helyszínen workshop jelleggel kreatív technikákat tanulhatnak, aztán másoknak is megmutathatják az alkotásaikat - beszélt a rendezvényről Furdi Zsóka.

Generációk Gálája táncosokkal, színészekkel, humoristával és meglepetésvendéggel

A gálán olyan tánccsoportok lépnek színpadra, akiket ismernek és szeretnek a miskolciak. Ilyen a 4 Dance Club Táncstúdió, a Limited Dance Academy, illetve a Zrínyi Ilona Gimnázium Drámapedagógia tagozatos diákjai is. A jó hangulatról és a pörgésről Kolobiskó Rita zumba csoportja, Kositzky Edit és Nagy Tímea hastáncosok gondoskodnak.

Seres Ildikó színművész önállóan is fellép, de ő a dráma tagozatosok mentora, így ő konferálja fel a saját tanítványai műsorát. Költőként a színpadra lép Jacsó Pál, a humorista Fülöp Attila, Fandl Ferenc színművész, de itt lesz Kovács Róbert „Bronzi” is, aki Charles Bronson ikertestvére is lehetne. És lesz meglepetésvendég, akinek a személye és produkciója egyelőre még titok.

A második nap az egészséges öregedésről szól

„A mostani hetvenévesek bőven felveszik a versenyt a régi ötvenesekkel, mert kinyílt a világ! Nyitottá és fogékonnyá váltak, elmennek kirándulni, eljárnak különböző egészségmegőrző előadásokra és betartják az ott hallottakat, sportolnak és kirándulnak. Tehát mindent megtesznek azért, hogy ne nagyon legyenek a terhére a mostani generációnak, hanem még nagyon sokáig bírják szusszal”-beszélt az idősebb nemzedék szemléletváltásáról Furdi Zsóka.

A délutáni sajtótájékoztatón: Furdi zsóka, Borkuti László, dr. Dobos László és Juhászné Ceglédi Tünde

Fotó: Édes Richárd

Jóval tudatosabban állnak az öregedés, az életkor és az egészség kérdéséhez, mint a korábbi nemzedékek. Erre a tendenciára épül a fesztivál második napja.

Prof. Dr. Dinya Zoltán, az MTA doktora, a THGerontológia Munkabizottság elnöke Az alvás szerepe az egészséges öregedésben címmel tart előadást. Prof. Dr. Hell Judit egyetemi oktató és professzor előadása az élettartam, életminőség, az emberi méltóság és a globális világunk elöregedő társadalmáról szól majd. Prof. Dr. Semsei Imre, az MTA doktorának előadása Az öregedés művészete címet kapta, és erről Furdi Zsókának is megvan a saját szemlélete:

Kiderül, milyen az öregedés művészete

„Az tartja karban az embert, hogy céljai vannak. Ez az öregedés művészete! Nem úgy kelek föl reggel, hogy elmegyek a boltba megnézni a leértékelt termékeket, és a parkban beszélgetek egy kicsit az emberekkel. Az a jó, ha rögtön céllal kelek föl, és pontosan tudom, mi lesz a napi program. Kinyitom a naptáram, és teli van írva tervekkel és programokkal, aztán válogathatok belőle, hogy melyiket válasszam. Én minden reggel hatkor egy órán át kutyát sétáltatok. Tízezer lépéssel, gyönyörű napfelkeltével, egy szép réttel indítom a napot. Őzikékkel is találkozom, így az ember már korán reggel vidám, és teljesen más szemmel nézi a világot. Így nem megkeseredett az ember, nem keresi a hibát, és mindig mindenben meglátja a szépet. Szerintem ez az öregedés művészete.”

A professzorok abban segítenek, hogy a résztvevők egészségesebbé tegyék a szemléletüket, és sokkal pozitívabban nézzék a világot. Prof. Dr. Koncz István, a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület Elnöke a sikeres és aktív öregedés szociológiai és pszichológiai hátteréről mesél. Dr. Kovácsné dr. Magyari Hajnalka andragógus, nőtörténész pedig az időskori szépségápolásról, az anti-ageing protokollok kozmetikában és otthon betöltött szerepéről tart előadást.

„Az öregedés legjobb ellenszere az alkotás”

Juhászné Ceglédi Tünde, a harmadik nap szervezője szerint idős korban is fontos, hogy nap mint nap akitivizáljuk magunkat. Ennek jegyében a harmadik nap a kézműves workshopoké, és az érdeklődők kipróbálhatják ügyességüket a viaszvasalás, a gyöngyfűzés és a csipkeverés terén.

Május 16-án (csütörtökön) Gyurkovics Gábor trombitaművész és Gyurkovics Gáborné alkotó-fejlesztő meseterapeuta nyitja a „Léleksimogató”-kiállítás és alkotónapot. Rengeteg workshop színesíti a zárónapot, ahol az érdeklődők megismerhetik a legérdekesebb kézműves technikákat, hogy a gyakorlati foglalkozások is szerepet kapjanak a háromnapos rendezvényen.

A vendégek bepillantást nyerhetnek az encausticába (a viaszvasalásba), a dekupage, azaz szalvétatechnikába és a papírfonásba. Emellett olyan különleges technikákat próbálhatnak ki, mint a pergamano, vagyis papírcsirke technika, a csipekeverés és a gyöngyfűzés. A legtöbb kézművestechnikát kipróbálók között a szervezők ajándékcsomagot sorsolnak ki.