Kuriózumnak számító tettet hajtott végre szombaton este Fekete Vince, aki a DVTK játékosaként, élete első NB I-es meccsén, a 77. percben csereként beállva, góllal mutatkozott be. A Debreceni VSC elleni hazai összecsapáson, a 94. percben szerzett találatával eldőlt, hogy a vendégek nem szerezhetnek pontot, az ifjú játékos góljával alakult ki az 5-3-as végeredmény.

Mit lehet tudni?

És, hogy ki az üstökös, mit kell, mit lehet tudni róla?

A 18 éves, 2005. július 9-én született Fekete Vince, eddig nem volt tagja a DVTK 29 fős felnőtt keretének. És ezzel összefüggésben – szemben azzal, hogy a felnőtt kerethez tartozó tizenéves kortársai, Demeter Milán és Szamosi Ádám néhány meccsen már koptatták a kispadot (előbbi 13-szor, utóbbi 4-szer volt cserék között), de élvonalbeli meccsen még nem jutottak szóhoz, – a Debreceni VSC ellen az ötödik gólt szerzett ifjú eddig még egyszer sem volt meccskeretben, NB I-es bajnokin.

És szemben azzal, hogy Demeter M. és Szamosi már a DVTK januári, spanyolországi edzőtáborában is részt vett, további három fiatal, Dojcsák Bence, Szőke Áron és Kuznyecov Dániel társaságában, Fekete Vincének három hónapja még nem sikerült ebbe a körbe belekerülnie. Abban a hatosban sem szerepelt a neve, amelyet a DVTK hozott nyilvánosságra 2023 augusztusában, amikor több ifjú játékossal kapcsolatban jelentették be, hogy profi szerződést kaptak (Demeter M. és Szamosi mellett Bacsa Benjámin, Vincze Dániel, és a bosnyák ikerpár, Patrik Zrnic, és Marsel Zrnic volt az, akiknek a profi szerződéskötését kommunikálták).

Öt éve

Fekete Vince öt éve lett a DVTK játékosa, 14 esztendősen, 2019-ben. A Nyíregyházán született fiú előbb a Kótaj SE játékosa volt, majd a szerepelt a Nyíregyháza Sportcentrum, és a Nyíregyháza SFC utánpótláscsapataiban, mielőtt Diósgyőrbe igazolt. A támadó 2022. szeptember 8-án, mint DVTK-s labdarúgó lépett pályára a magyar U18-as válogatottban, az Üzbegisztán korosztályos csapat elleni, 2-1-re megnyert felkészülési meccsen, amelynek során egy félidőnyi játéklehetőséget kapott, csereként. Fekete Vincének eddig ez volt az egyetlen utánpótlás válogatott mérkőzése, ami után néhány hónappal, egy éve, vagyis tavaly áprilisban, a DVTK első csapatát működtető gazdasági társaság szerződést kötött vele.

A Debreceni VSC ellen góllal debütált fiatal ebben az évadban 20 NB III-as mérkőzésen szerepelt a Diósgyőri VTK tartalék F4R együttesében, 16 alkalommal volt kezdő, 4-szer pedig csere, és ezeken a találkozókon összesen 4 gólt szerzett (legutóbb tavaly októberben talált a kapuba). Ugyancsak ebben az évadban, az U19-es bajnokság három mérkőzésén is szerepelt piros-fehér színekben, és két alkalommal iratkozott fel a gólszerzők közé (egy idén februári mérkőzésen, amelyen duplázott).

Radenkovic szavai

Fekete Vincéről, a DVTK szakvezetője, Vladimir Radenkovic, a szombati meccs után a következőket nyilatkozta:

– Az éltkor nem számít, ha valaki megérdemli, hogy játsszon, akkor az megkapja a lehetőséget. Fekete Vincében nagy fejlődési lehetőséget látok, hatalmas potenciált, hiszen az jellemző rá, hogy a befejezéseknél rendkívül nyugodt, higgadtan oldja meg helyzeteket, nem csak a befejezéseknél, hanem a 16-oson belül is jól érzi magát. Azt is elárulom, hogy már szerettük volna hamarabb a felnőtt csapat keretéhez felhozni, és ideje már gondolkoztunk ezen, viszont a mostani mérkőzés alapján kiderült, megérdemli, hogy velünk dolgozzon, és hogy hosszú távon is számítsunk rá.