A szombati DVTK – DVSC (5-3) NB I-es labdarúgó bajoki után a két csapat szerb edzője nyilatkozot.

Vladimir Radenkovic (Diósgyőri VTK): – 2-0 után jött egy 11-es, amit nem az végzett el, aki erre ki volt jelölve. Előfordult már ilyen máskor is, nem azért mondom, hogy valaki ellen beszéljek, de ezzel drámaivá tettük a meccset. Ám ezt követően jó mentalitással játszottunk, ugyanazt a csapatot láttam, mint azon az első öt mérkőzésen, amikor elkezdtem a munkát a DVTK-nál. Ez a mostani nem csak egy őrült meccs volt, hanem minőségi játékot is láthattunk. Az őrült része a mérkőzésnek akkor indult, amikor kihagytuk a büntetőt. Mert addig azt történt, hogy szereztünk két gólt, rengeteg jó kombinációnk volt, fegyelmezetten játszottunk, tartottuk magunkat a meccstervhez, szinte a semmiből jött ez a drámai mérkőzés. A kihagyott 11-es önbizalmat adott a Debrecennek, és innentől megváltozott a játék képe, és jött az őrült rész. A több mint egy hónapja, a Paks elleni meccsen elért győzelem azt jelentette, hogy gyakorlatilag elértük a bennmaradást, ám őszintén szólva, ezt követően nem száz százalékos koncentrációval végeztük a munkát, és emiatt voltak olyan meccsek, amelyeken több pontot szerezhettünk volna, elérhettük volna a döntetlent, vagy ennél is többet. A tanulság az, hogy nem szabd így gondolkodni. Mindig ki kell tűzni egy célt, van olyan helyezés a tabellán, amit mi is szeretnénk elérni, magunk miatt, a klub és a szurkolók miatt. Ennek a célnak az eléréséhez kezelnünk kell azt a nyomást, ami ilyenkor ránk nehezedik., Azt szeretném, hogy a DVTK nem csak egy olyan klub legyen, amelyik az NB I-ben játszik, hanem ennél komolyabb célokat is ki tudjon tűzni maga elé.

Srdjan Blagojevic (Debreceni VSC): – Először is gratulálok a DVTK-nak a győzelemhez. Ez egy örült meccs volt, tele volt hullámhegyekkel, völgyekkel, mintha hullámvasúton lettünk volna. Nehéz elemezni ezt a meccset, tele vagyok gondolatokkal. Kezdjük az elején: nagyon hamar gólt kaptunk, ez mentálisan gondot okozott, mert nem volt kellő energia a védekezésben. Tudtuk, hogy a DVTK erős csapat, de nem tudtunk reagálni erre. Aztán jött a második gól, és a büntető, amikor Megyeri hatalmasat mentett, ez változtatta meg a mérkőzést, illetve az is, hogy sikerült betalálnunk. A félidőben azt éreztem, hogy meg tudjuk csinálni, képesek vagyunk megváltoztatni a játékot, az eredményt, és mivel a második játékrész elején betaláltunk, közel is álltunk ehhez. Aztán jött a DVTK gólja, nem láttam ezt pontosan, meg fogom nézni, hogy mi történt. Az biztos, hogy ezen a szinten nem engedhetünk meg ilyen hibákat, és ennyit. Az, hogy ha nem használjuk ki a lehetőségeket, a nagy helyzeteket, az ezen a szinten nem fér bele. Vállalom a felelősséget, az edzői stábbal hozott döntésekért, sajnos az elképzeléseink nem működtek, ez az első gólnál is látszott, amit kaptunk. Fájdalmas ez a vereség, de csak egy napunk van arra, hogy szomorkodjunk, össze kell szednünk magunkat, hogy befejezzük a szezont.