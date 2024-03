Labdarúgó NB III Észak-Keleti csoport, 21. forduló

EH-Cigánd SE – Salgótarjáni BTC 1-0 (1-0)

Cigánd, 300 néző. V.: Muhari (Hakmai, Benkő).

EH-Cigánd SE: Popovics – Pap, Kőrizs (Motkó, 69.), Misák (Tóth G., 59.), Girdán (Erdei, 46.), Kardos, Tóth M., Juhász M., Kovács N. (Horváth Z., 59.), Vass, Kelemen G. (Silling, 76.). Edző: Igor Bogdanovic.

Salgótarjáni BTC: Szalay – Klajban (Filkor M., 87.), Palkovics, Filkor B. (Jacsó, 62.), Csáki (Boros, 46.), Benkő, Tarlósi (Csifó, 46.), Molnár T., Tarlósi, Sulyok, Kálmán R. (Petrecsko, 50.). Edző: Sebestyén Szilárd.

G.: Kelemen G. (44.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Igor Bogdanovic: – A fiúk ma megcsinálták, amit kellett. Nyerni szerettünk volna, de az ilyen papírforma meccsek mindig a legnehezebbek. Volt jó pár helyzetünk, egy nagy az ellenfélnek is, ami majdnem megbosszulta magát, de azt gondolom, hogy összességben megérdemelten nyertünk.

Sebestyén Szilárd: – Az előző heti súlyos vereség után talpra tudott állni a csapat, méltó ellenfelei voltunk a hazai együttesnek, és 1 pontra talán rá is szolgáltunk volna. Már csak azért is, mert egy jogos büntetőt nem kaptunk meg, az egyik hazai játékos kezezése után. Ha ez bejön, akkor más lehetett volna. Le a kalappal a játékosok előtt, megtettek mindent azért, hogy tisztes eredménnyel zárjuk a mérkőzést.