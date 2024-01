A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata szerdán elkezdte a munkát az új évben. A 12 csapatos bajnokság 10. helyén álló dél-borsodi együttes végig hazai környezetben készül, az első edzést is a Zsóry edzőcentrumban, a mezőkövesdi Bazsarózsa utcában található sporttelepen vezényelte a csapatnak Kuttor Attila vezetőedző.

Összesen 19 labdarúgó vett részt az első tréningen, köztük egy új fiú is, Oleksandr Kosovshchuk, aki magyar csapatból, a Budapest Honvéd utánpótlásából érkezett, és a hazai labdarúgó szövetség adatbankjában, Olekszandr Koszovscsuk néven szerepel. A 18 esztendős jobb oldali támadó ukrán, magyar kettős állampolgár, hat éve él Magyarországon, futballozott korábban a Kisvárda, a Puskás és a Zalaegerszeg utánpótlás csapataiban, és kiválóan beszél magyarul.

Az ifjú labdarúgó próbajátékra érkezett, de nem ő az egyetlen, aki tavasszal esetlegesen a fiatal perceket gyarapíthatja a kövesdieknél, ugyanis a sárga kékek egy 20 év alatti válogatottal, illetve a klubjával is tárgyalásban vannak.

– Egy csatárt is várunk, aki akár már ezen a héten is megérkezhet – jelentette ki Tóth László, a Mezőkövesd Zsóry FC szakmai igazgatója, akit az őszi szezon két erősségéről, a 17 bajnoki egyetlen percéről sem hiányzott olasz Riccardo Piscitelli, és a házi gólkirály, az NB I-es góllövőlista 2. helyén álló, 8 találatnál tartó szerb Stefan Drazic esetleges idő előtti távozásáról is kérdeztünk: – Nincs napirenden a klubváltásuk. Elméletileg bármi történhet, de mi jelenleg úgy látjuk a két játékos helyzetét, hogy a tavaszt nálunk töltik, és reményeink szerint segítségünkre lesznek a célunk elérésében, a bennmaradás kiharcolásában.

Hiányzók

Több játékos is hiányzott a sárga-kékek első edzéséről, közülük a grúz Ilia Beriashvili, aki csak csütörtökön csatlakozik a kerethez.

Illés Bálint ugyan jelen volt, de sérülését követő műtétje után még csak rehabilitációs foglalkozásokon vehet részt, így ő a konditerem felé vette az irányt.

A 17 éves Losontin Gergő, akit az ősszel szerződtettek a kövesdiek a CFR 1907 Cluj utánpótlásából, kölcsönadása miatt egy másik csapatnál kezdi az évet, egy NB III-as együttes játékosa lesz, hogy elkezdődjön az integrálása a felnőtt futballba.

Arról már korábban hírt adtunk, hogy a román Steliano Filippel szerződést bontott a Kövesd, szerdán az is kiderült, hogy Lehoczky Roland sem folytatja pályafutását a dél-borsodiaknál. Utóbbi két labdarúgó nem is volt jelen szerdán Mezőkövesden.

Négy játékos pedig az edzés helyett Tóth László szakmai igazgatóval egyeztetett a jövőről, ám azt egyelőre nem lehet tudni, hogy rapporton járt Artem Nahirnij, Aliaksandr Karnitski, Marko Brtan és Ugrai Roland sorsa miképpen alakul.

Az viszont biztos, hogy az MZSFC játékosai csütörtökön orvosi vizsgálaton vesznek részt.

Labdarúgás: az MZSFC felkészülési meccsei A Mezőkövesd Zsóry FC felkészülési mérkőzései (a pontos időpontok később kerülnek meghatározásra)

Január 12. (péntek): Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC (NB I)

Január 17. (szerda): Mezőkövesd Zsóry FC – Budafoki MTE (NB II)

Január 20. (szombat): Mezőkövesd Zsóry FC – FC Kosice (szlovák, 1. osztály)

Január 27. (szombat) vagy január 28. (vasárnap): Mezőkövesd Zsóry FC – Nyíregyháza SFC (NB II)