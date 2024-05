Az európai húságazatra komoly veszélyt jelent az Ukrajnából beérkező húsáru. A közelmúltban legalább huszonhárom ember kórházba került, hatan vérmérgezést szenvedtek, az Egyesült Királyságban pedig egy ember bele is halt az ukrán baromfihús által okozott szalmonella fertőzésbe – ahogy arról a boon.hu is beszámolt.