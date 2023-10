„Gyerekkorom óta fradista vagyok, de a Diósgyőr is a szívem csücske – közölte a vasárnap esti DVTK – FTC NB I-es labdarúgó mérkőzés ürügyén Dzurják József, akit mindenki Csöpi becenéven ismer. – Különös történet az enyém: a Ferencváros nekem szerelem, viszont a piros-fehéreknél mutatkoztam be az élvonalban, ráadásul nem is akármilyen időpontban. 1984 március 2-án születtem és másnap éppen a zöld-fehérek látogattak hozzánk. Annak ellenére, hogy 3–1-re kikaptunk és gólt ugyan nem szereztem – a néhai Borostyán Mihály talált a fővárosiak hálójába – a meccs óriási élményt, a szinte elérhetetlen álom megvalósulását jelentette nekem.”

Reménykedik a bejutásban

A csatár múltja közismert: „félisten” volt a DVTK-nál és az FTC-nél is, megszámlálhatatlan gólt jegyzett, majd külföldön – például Cipruson – ugyancsak koronát tettek a fejére. „Az tény, hogy nélkülem nem képzelhető el a két együttes pályaválasztása, vagy vendégeskedése melletti összecsapás, most azonban komoly bajban vagyok – folytatta az egykori hazai és külföldi gólkirály. – Azt vártam, hogy MLSZ-től ellenőri megbízatást kapok vasárnapra, de a szövetség küldői, meglehet szándékosan, szabadnapot adtak nekem, közben viszont elfogytak a jegyek és későn szóltam a diósgyőrieknek, hogy szeretnék jelen lenni ezen a számomra is kihagyhatatlan kilencven percen. Szóval még nem tudom, hogyan jutok be az arénába: doktor Világi Péter diósgyőri kommunikációs igazgatót ismerem, neki szóltam, benne van minden reményem. Ami a focit és engem illet: diósgyőriként soha nem vettem be az FTC hálóját és fradistaként sem jegyeztem gólt a diósgyőriek ellen. Most, ezekben a napokban, akivel csak találkoztam, mindenki tippelésre kért. Sorra-rendre elmondtam, hogy jóslásban gyenge vagyok, majd hozzátettem, hogy a papírforma és a játékos keretek alapján a vendégek az esélyesek, de aligha okoztam meglepetést, hiszen ezzel valamennyi focirajongó tisztában van. Nem a kedveskedés, vagy a bebocsájtás érdekében tett hízelgés mondatja velem, hogy Kuznyecov Szergej vezetőedző kiválóan összerakta a DVTK-t és úgy gondolom, hogy a csapat akár a dobogós helyek valamelyikéért is harcban lehet a végelszámoláskor.”