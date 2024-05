A korábbi évek hagyományait folytatva ezúttal is május elején tartották meg Rimaszombat városnapját.

A felvidéki település ünnepére meghívást kaptak az anyaországi testvérvárosok is, amelyek kivétel nélkül Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találhatóak. Az egész délutánt és az estét magába foglaló programon részt vett az ózdi, a putnoki és a tiszaújvárosi önkormányzati delegációja is.

Gömör is összeköti őket

"Szoros a kapcsolatunk, nekünk Rimaszombat olyan, mintha hazajárnánk. Putnok Gömör déli, a felvidéki város pedig az északi peremén helyezkedik el, úgyhogy még egy tájegységen is fekszik a két város - fogalmazott Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. - Gyakran találkozunk egymással ebben az időszakban, hiszen a meghívásunkat mi is átnyújtottuk a helyieknek a hétvégi Gömör Expóra."

Jönnek a Hétvölgyre

A jó testvérkapcsolatot emelte ki Zsuponyó Anett is. Ózd város alpolgármestere hosszú évek óta részese annak a delegációnak, amely az együttműködésben aktívan részt vesz. A két város alig ötven kilométerre helyezkedik el egymástól, és profilját tekintve is sok mindenben hasonlít egyik a másikra.

"Mindig nagy szeretettel jövünk, és úgy érezzük, hogy ez fordítva is igaz. A rimaszombatiak is hasonló örömmel látogatnak el hozzánk - fogalmazott Zsuponyó Anett. - A mostani alkalom a kötetlen beszélgetések mellett arra is jó alkalmat kínált, hogy a május utolsó hétvégéjén esedékes Hétvölgy Fesziválra meghívjuk a delegációjukat. A testvérkapcsolatunk tehát hamarosan nálunk folytatódik."

Tiszaújváros számára is fontos, hogy ápolják a hosszú évek óta fennálló együttműködéseket, amelyek a Covid idején egy kicsit háttérbe szorultak, most viszont már ismét lehetőség nyílik a találkozásra, az eszmecserére. Pap Zsolt alpolgármester kiemelte: "Tiszaújvárosnak több országban is vannak testvérkapcsolatai, amit igyekeznek a lehető legtöbb tartalommal megtölteni."

Büszkék a kultúrájukra

"Számunkra egy kiemelt ünnep a városnapunk, ezért fontos, hogy minél többen jelen legyenek, akik nekünk fontosak - ezt már Šimko József, Rimaszombat polgármestere emelte ki. - Nehéz éveken vagyunk túl, hiszen a városban és a járásban nagy méreteket öltött a munkanélküliség, most viszont jó esély van arra, hogy egy nagyobb üzem letelepedjen a városban. Büszkék vagyunk a kultúránkra és az elért eredményeinkre, ezért ebből az alkalomból több kitüntetést is átadtunk. Örülök neki, hogy a magyarországi testvérdelegációk minden évben, így most is ellátogattak hozzánk, mert nekünk is fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk velük."