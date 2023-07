Amennyiben holnap kezdődne az idei atlétikai világbajnokság Budapesten, akkor részt venne rajta Tóth Anna, a Diósgyőri VTK versenyzője is, aki jelenleg a 37. helyen áll a világranglistán 100 méteres női gátfutásban. A legfrissebb lista szerdán látott napvilágot, és legjobb negyven hölgy indulhat a vb-n, közte további két magyar, Kozák Luca, és Kerekes Gréta.

Az eseményt augusztus 19. és 27. között bonyolítják le a fővárosban, és a diósgyőri atléta már nem indul versenyen a világranglista július 30-i zárásáig, tehát most már azon kell izgulnia, hogy háromnál több gátas riválisa ne előzze meg a még hátralévő – nem sok – viadalon. Tóth Anna csütörtökön itthon, a Miskolci Egyetem atlétikai centrumában tartott átmozgató edzést, és megmutatta a napokban, a finnországi Espoo-ban, az U23-as Eb-n szerzett bronzérmét is. Tigyi József edző tanítványa kedden – többek között – a világbajnok nigériai Tobi Amusan ellen is versenyzett a Székesfehérváron megrendezett Gyulai Memorial-on, és a 31. héten a kínai Chengduban sorra kerülő nyári Universiadén is startvonalhoz áll.