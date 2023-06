A címvédők kiválóan szerepeltek, a kunhegyesi fiúk idén is felállhattak a dobogó legfelső fokára, a nyíregyházi lányok pedig ezüstérmet nyertek. Országszerte összesen majdnem 200 csapat nevezett be a körzeti versenyekre, ez a szám már megközelíti a pandémia előtti számot. Így ebben a korosztályban a röplabda majdnem 2400 diákot mozgatott meg. Az országos döntőbe 8-8 csapat jutott be, Miskolcon tehát 224 versenyző játszott az érmekért. A mérkőzések, amelyeket a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesületrendezett, a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban zajlottak két napon át. A megnyitón részt vett Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnöke, és Viszlai István, a Magyar Diáksport Szövetség, Észak-Magyarországi Regionális Iroda vezetője.

A lányok küzdelméből kiemelkedtek a szombathelyiek, akik - beleértve a csoportmérkőzéseket is - szettveszteség nélkül szerezték meg az aranyérmet. A fiúknál közel sem volt ennyire egyértelmű a helyzet, a kunhegyesiek a csoportmérkőzéseken nagyot küzdöttek a kecskeméti Arany János Általános Iskola csapatával (3-2). A keresztjátékban a másik kecskeméti egység, a Vásárhelyi Általános Iskola is „ellopott” tőlük egy szettet (3-1). A fináléban azonban 3-0 arányú győzelmet arattak kaposvári vetélytársukkal szemben.

A IV. korcsoportos röplabda diákolimpia hétvégi országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek:

Fiúk:

1. Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat,

2. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolája,

3. Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Különdíjasok

Legjobb center ütő: Komáromi Dávid, Kecskemét

Legjobb szélső ütő (2 fő): Horváth Csaba, Kaposvár, Fegyvári Kristóf, Kecskemét

Legjobb előkészítő: Guo Bence, Szolnok

Legjobb védekező: Lakatos Endre, Kunhegyes

A döntő legjobb játékosa: Somogyi Tibor, Kunhegyes

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Bodó István, Kunhegyes

Lányok:

1. ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola, Szombathely,

2. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola,

3. Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola

Különdíjasok

Legjobb center ütő: Németh Emília, Gógánfa

Legjobb szélső ütő (2 fő): Sulyok Csenge Zsófia, Nyíregyháza, Szabó Mercédesz, Békéscsaba

Legjobb előkészítő: Madura Anna, Nyíregyháza

Legjobb védekező: Némethy Száva Hanna, Szombathely

A döntő legjobb játékosa: Németh Luca, Szombathely

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Tuider Milán, Szombathely

A diákolimpiákról

A diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon, amely idén 12 MDSZ által rendezett, és további 40 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenysorozat keretében a több mint 300 000 ezer nevező közül 15 ezren jutnak el az országos döntőkig. A diákolimpia fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ a köznevelésért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A diákolimpia országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. A Diákolimpia® alapszintű (körzeti) versenyei a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósulnak meg.

A Magyar Diáksport Szövetség

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.