A hatodik nyári igazolását jelentette be pénteken délelőtt a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata. A piros-fehérek azt tették közzé, hogy Julien Albert Marc Célestine személyében francia belső védőt szerződtettek. A 25 éves, bal lábas labdarúgó, hazáján kívül játszott belga csapatokban, Lettországban, a tavalyi évadot pedig Mexikóban, az FC León együttesben töltötte. Az amerikai kontinensen található ország élvonalbeli bajnokságában nem sok lehetőséget kapott Célestine, a 2022/23-as idényben mindössze 4 mérkőzésen lépett pályára, legutóbb tavaly szeptemberben 3-án. A francia védő szabadon igazolhatóként lett a DVTK játékosa, mivel előző klubjával április végén szerződést bontott. Az új játékos Diósgyőrben már részt vett a szokásos orvosi vizsgálatokon, fizikai teszteken, és hétfőn csatlakozik a piros-fehérek keretéhez.

A többiekről

A korábban bejelentett új játékosok közül a horvát kapus, Karlo Sentic; az ukrán kapus, Artem Odintsov; bosnyák, horvát támadó, Marin Jurina; a bolgár belső védő, Bozhidar Chorbadzhiyski és a szlovén támadó középpályás, Rudi Pozeg Vancas már a DVTK-val készül.

A hétfői első edzésről hiányzott Viczián Ádám is a piros-fehérekkel edz már, a belső védőt, – aki nem sok lehetőséget kapott az előző évadban, – az NB II-es Nyíregyháza SFC szívesen látná soraiban. Szintén Diósgyőrben edz a most véget ért idényben az NB II-es KC Kazincbarcikai SC-ben kölcsönben szerepelt Csatári Gergő, a 20 éves középpályás.

Julien Albert Marc Célestinehez hasonlóan Bényei Ágostonnak is hétfőn kell csatlakoznia a kerethez, a fiatal középpályás a magyar U21-es válogatottban szerepelt néhány napja, és ezt követően kapott egy kis pihenőt Kuznyecov Szergejtől, DVTK szakvezetőjétől.

A gaboni U23-as válogatott, Jérémie Obounet vasárnaptól a korosztályos Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, és csak ennek véget érte után csatlakozik a DVTK-hoz.

Jurek Gábor orvosi kezelésekre jár, a hírek szerint csak több hét múlva térhet vissza, Koman Vladimir pedig nem látogatja az edzéseket, úgy tudni, hogy a szerződésbontásával, annak feltételivel kapcsolatos egyeztetéseknek még nem értek a végére.

Edzőmeccs

A DVTK az első edzőmérkőzését a jövő héten szerdán, június 28-án, 10.30-tól játssza, hazai környezetben, az NB III-as Putnok FC ellen.