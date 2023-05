A murvás szezonnyitó után az előttünk álló hétvégén aszfalton folytatódik az első osztályú rali bajnokság. Május utolsó hétvégén az évtizedes hagyományokkal rendelkező Salgó Rallyn találkozik egymással a mezőny. A nevezési listát a rendező már közzé tette, ez alapján 150 páros vág neki a kétnapos száguldásnak. A korábbi négyszeres magyar bajnok is ott lesz Nógrádban.

Hadik András és navigátora, Kertész Krisztián a jól bevált menetrend szerint hangol a soron következő megmérettetésre. Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatokat azonban vélhetően nem tudják majd hasznosítani.

Ismerik Tarján környékét

– Ebből a szempontból a magyar bajnoki szezonnyitó és a két Mitropa Kupás versenyünk teljesen más kategóriába tartozik. Fehérvár környékén ugyanis murván mentünk, Ausztriában pedig erősen csapadékos körülmények között harcoltunk az elemekkel – tekintett vissza az elmúlt időszakra Hadik András. – Most azonban alapvetően meleg időjárás várható, tehát a korábbiakhoz képest kiszámíthatóbb futam várhat ránk. Bár a zivatarok lehetősége benne van a pakliban, ami valamelyest megkeverheti a kártyákat. Összességében azonban tudjuk, hogy Salgótarján környékén mi várhat ránk. Bőven van tapasztalatunk, az évtizedek alatt szépen összegyűlt. A Salgó Rallyval kapcsolatban van nagyon szép és kevésbé jó emlékünk. Bízunk benne, hogy ezúttal minden jól alakul. Szeretnénk jól szerepelni, pontokat szerezni, az élmezőnyben csatázni a többiekkel. Azt viszont nehéz megmondani, hogy mire lehetünk képesek a jelenlegi mezőnyben.

Utoljára éppen Nógrádban

Ezt a kijelentést Hadik András azzal magyarázta, hogy a magyar bajnokságban több mint egy éve nem ment aszfalton. A fehérvári murván is keveset, ezért valamilyen szinten fejest ugranak az ismeretlenbe. A környék, a közeg nem okozhat meglepetést, azt viszont most még nem lehet megmondani, hogy a partvonal mellett töltött idő tizedekben, másodpercekben milyen mértékben jelentkezik majd.

– Versenyzők vagyunk, tehát a legjobbra törekszünk, úgy készülünk, hogy győzni szeretnénk. A raliban benne van a rizikó, de mi most már csak ésszerű keretek között vállaljuk mindezt. A többiek is tapasztalt, rutinos ralisok, mindenki tudja, hogy mi vár rá Nógrádban. Itthon éppen a Salgón mentem utoljára a magyar bajnokságban, de a mostani hétvégén új pályán is megyünk majd. Biztos vagyok benne, hogy jó itinert írunk majd, ami alapvető feltétele a jó szereplésnek. Az autó rendben van, Krisztiánnal és a csapattal együtt pedig mi is nagyon várjuk a rajtot. Szerdán még tesztelünk egyet, ami ugyancsak fontos lesz, hogy felvegyük a harcot a legnagyobb riválisainkkal.

Minden kategória érdekelt

A 2023-as Salgó Rallyn csütörtökön a pályabejárást tartják meg, pénteken és szombaton pedig a gyorsasági szakaszok következnek. Idén ez az első olyan futam, ahol a szakág valamennyi kategóriája (ORB, ORC, Historic, Rally2 és Rally3) érdekelt lesz. A két nap alatt több mint 130 versenykilométer vár a Rally1-es párosokra. A verseny szervizparkját a nógrádi megyeszékhelyen állítják fel, és szombaton a kora esti órákban itt tartják meg a díjkiosztó ünnepséget is.