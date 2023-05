Azok a kivételezett DVTK drukkerek, akik jegyhez jutottak a vasárnap 17.00-kor Balmazújvárosban rendezendő Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK NB II-es labdarúgó mérkőzésen a vendég oldalra, egész szektoros koreográfia résztvevői (is) lesznek. Ami azt jelenti, hogy a 14 hónappal ezelőtti, ugyanezen a helyszínen megrendezett Nyíregyháza – Diósgyőr (1-0) bajnoki, egységes, esőkabátos megjelenése után, ismét egy lelátói nagy dobás aktívái lesznek. A meccsbelépővel rendelkezők számára a piros-fehér drukkerek szervezett csoportja, az Ultras Diósgyőr útmutatót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben többek között ez is szerepel:

,,Azon szerencsések, akik jegyhez jutottak a szervezett szurkolói csoportok tagjain felül, érezzék megtiszteltetésnek, hogy jelen lehetnek majd és becsüljék meg ezt a mérkőzést! Bár a következő dolgok egyértelműek kellenének, hogy legyenek, sajnos folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy sokak számára mégsem azok, majd, amikor fel vannak szólítva az írott-íratlan szabályok betartására, ők vannak felháborodva. Egy dolgot tegyünk tisztába, senkinek nem kötelező az ultraszektort választani és senkinek nem kötelező jelen lenni egy ilyen kaliberű idegenbeli mérkőzésen. Viszont akik így döntenek, azoktól elvárjuk, hogy 110 százalékon pörögjenek és úgy szurkoljanak, mintha valóban 90 perc volna az élet! Kiemelten kérjük a vasárnap Balmazújvárosba utazóktól, hogy a mérkőzés egésze alatt kövessék a Capo utasításait, lengessék a kiosztott zászlókat és szurkolják végig a meccset az első perctől az utolsóig! Szeretnénk, ha senkire nem kellene majd külön rászólni ülés, szotyizás, telefonozás miatt és ha nem a büfében ácsorognának és beszélgetnének az emberek! Csak akkor várhatunk el a csapattól átlag feletti teljesítményt és győzelmet, ha mi is ugyanezt hozzuk a lelátón!”

A csoport a DVTK csapata felé is azt fogalmazta meg, hogy száztíz százalékos teljesítményt várnak az ősi riválissal szemben, függetlenül a már kiharcolt feljutástól és bajnoki címtől. Azt is hozzátették, hogy Ultras Diósgyőr tagjai hálásak ezekért az eredményekért, ám annak is hangot adtak, hogy ezen a meccsen a győzelem kötelező.