Dr. Nyíri László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegyei Szervezetének elnöke megnyitó beszédében kitért arra, hogy tizenkilencedik alkalommal szervezik meg országos szinten ezt a napot és megköszönte Puhlné Dr. Csepregi Edit a gyógyszertár vezetőjének a helyi szervezést.

Szűrővizsgálatokon vehettek részt

Fotó: MZSP

Az elnök kiemelte, hogy jöjjön a jövőben bármilyen mesterséges intelligencia, bármilyen automatizáció, a személyes kontaktusra az embereknek mindig szüksége lesz és ezt tudják biztosítani a gyógyszertárak és az ezekben dolgozó empatikus gyógyszerészek. Bízik abban, hogy a személyes jelenlétre, a beszélgetésekre, a tanácsadásra mindig szükség lesz.

Dr. Poncsák Csaba a Magyar Orvosi Kamara Borsod- Abaúj Zemplén Vármegyei Területi Szervezetének alelnöke kiemelte, hogy a továbbiakbanis fontos dolog és közös érdek, hogy a gyógyszerészek és az orvosok együttműködve dolgozzanak a beteg emberekért.

Nyitni a betegek felé

Puhlné Dr. Csepregi Edit, a gyógyszertár vezetője, a Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegyei Gyógyszerész Kamara Szervezetének elnökségi tagja és országos küldöttje kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvényt tizenkilencedik alkalommal rendezik meg az országban. A program fontos célja, hogy a gyógyszerészek is megmutathassák magukat, ezzel is hangsúlyozva nyitottságukat a társadalom felé. A vezető hangsúlyozta, hogy betegekhez való közelség, a velük való kommunikáció egyre fontosabb a mai világban hiszen ahogy ő fogalmazott, elidegenedünk egymástól, formalitások felé megy az életünk és a technika, a digitális világ is egyre jobban befolyásolja mindennapjainkat. Ezen a településen egy olyan gyógyszertárat sikerült létrehozni, ahova a betegek szívesen betérnek, nyugodtan felteszik az egészségügyi kérdéseiket. Az sem ritka, hogy mindennapos problémáikat is megosztják a patika munkatársaival. A Patikanap is jó apropó arra, hogy nyissanak a betegek felé, hiszen itt személyesen is találkozhatnak egészségügyi szakemberekkel, szűrővizsgálatokon vehetnek részt és a helyi termelők egészséges termékeit, ételeit is megkóstolhatják.