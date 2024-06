A boon.hu úgy tudja, hogy három jelölt van a vezetőedző posztra: Erős Gábor, Vincze Richárd, valamint Nagy Ádám. A kék-sárga klubnál akár már a héten, de elképzelhető, hogy csak a jövő héten lesz döntés, a nyári felkészülést – még a korábbi tervek alapján – június 24-én kezdené a csapat.

Eközben Kotula Máté is elhagyta a KBSC-t, aki 2023 nyarán érkezett a csapathoz. A huszonkét éves játékos harmincegy alkalommal lépett pályára kék-sárga színekben, és három gólt is szerzett. Kotula az élvonalbeli Kecskeméti TE-nél folytatja pályafutását, csakúgy, mint korábbi csapattársa, Papp Milán (akinek a szerződtetését pár nappal ezelőtt jelentették be az Alföldön). Az észak-borsodi klub még ezt írta róla: ,,Folyamatosan fejlődött, s találta meg önmagát és a játékát, ugyanakkor egyedi stílusával az öltözőben is hamar megkedvelték."