A sport életünk része kell hogy legyen

Berkó Lajos, a sportért felelős államtitkárság kabinetfőnöke köszöntő beszédében kitért arra, hogy manapság az egyik nagy kérdés, hogyan tudjuk megőrizni a sport kiemelt jelentőségét napjainkban a társadalomban. Hangsúlyozta, talán soha korábban nem volt olyan időszak, ahol a sportnak ennyi versenytársa lett volna a fiatalok szabadidejéért folytatott harcban. Ma már azért is meg kell küzdeni, hogy gyerekeket kimozdítsuk otthonról és rávegyük őket arra, hogy az online tér helyett a hús vér kapcsolatokat válasszák és váljanak az emberi közösségek részévé. Ez nagyon fontos, mert a sport jóval több annál minthogy csak egy eszköz legyen az egészség megőrzésére, általa olyan értékekkel gazdagodhatunk mint az alázat, kitartás és a csapatban való gondolkodás, amelyek az élet minden területén segítenek a helytállásban. Mindezek mellett a sport egy fontos ajándékot is ad, a közösséghez tartozás élményét. A közösségen belül olyan barátságok köttetnek, amely egész életünk során elkísérhetnek minket és átsegítenek a legnehezebb pillanatokon is.