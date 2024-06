A beruházás nemcsak a dinamikusan fejlődő Miskolci Egyetem, hanem a város és a régió számára is fontos fejlesztés. A megújult könyvtár európai szintű tudásközpontként fog működni, ahol a hallgatók, kutatók és a nagyközönség is megtalálhatják a számára szükséges információkat és szolgáltatásokat. Az épület átadásáról a boon.hu is beszámolt.

A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum megújult épülete

Fotó: Vajda János

A könyvtár számára ez a kezdet

A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár és Múzeum új épülete szeptemberben nyitja kapuit a nagyközönség előtt, és ezzel egy új korszak kezdődik az intézmény életében. Szendi Attila, az intézmény főigazgatója elmondta, hogy az építkezés befejezése és az új adatelemző központ megnyitása hatalmas mérföldkő:

„Igazából számunkra az épület átadása egy óriási munkának a vége és egyben a kezdete is. A vége az nyilvánvaló, hiszen lezárult az építkezés, a kezdete pedig számunkra, hogy amit 2017-ben megálmodtunk, azt megvalósítsuk. Az álmunk egy új típusú szemléletmód kialakítása, amely arról szól, hogy a 21. században, digitális korban a könyvtár, levéltár, múzeum milyen módon tud szolgáltatni egy egyetemnek, egy városnak, a régiónak.”

Kiterjeszti a lehetőségeket

Az új létesítmény egyedülálló Magyarországon, a könyvtár és a levéltár közötti szoros együttműködésnek köszönhetően, ami egy kísérlet az egyetemek, levéltárak és az országos közgyűjtemények együttműködésére.

„Ez inkább kiterjeszti a lehetőségek tárházát, hiszen úgy gondolom, hogy a közgyűjtemények egy nagy egységhez tartoznak, a nemzeti tudományos és kulturális adatvagyonhoz, amelynek a megbecsülése minden közgyűjtemény dolgozójának érdeke”

– hangsúlyozta Szendi az együttműködéssel kapcsolatban. Hozzátette, hogy ennek révén az egyetemi kutatók gyorsan és hatékonyan hozzáférhetnek a vármegyei levéltár anyagaihoz, ezzel is bővítve a tudományos kutatások lehetőségeit.

A folyamatos tanulás nem csak egy szlogen

Azzal kapcsolatban, hogy mit jelentenek az újítások a könyvtárban dolgozók számára, a főigazgató azt mondta, hogy folyamatos képzések lesznek elérhetőek számukra az új rendszerek bevezetése miatt. „Nyilvánvaló, hogy ezek a rendszerek mindenki számára újak, és a folyamatos tanulás az nem csak egy szlogen nálunk” mondta. Az információtudomány és informatika fejlődése arra ösztönzi a könyvtárosokat, levéltárosokat és muzeológusokat, hogy soha ne hagyják abba a tanulást. A kíváncsiság és az új technikák iránti érdeklődés teszi lehetővé, hogy az intézmény munkatársai mindig naprakészek legyenek.