Bőcs KSC – Nyékládházi DE 2–3 (2–1)

Bőcs, 80 néző. V.: Nagy F.

Bőcs KSC: Mertus – Pataki, Tóth T., Irhás I., Lakatos L., Szabó I., Ondó (Kramcsák), Bicskey, Matesz (Lakatos N.), Titkó G., El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula.

Nyékládházi DE: Horváth Á. – Kolompár (Osváth), Bodnár D., Orosz Z. (Durst), Hajdú (Leczó), Tóth M. (Zouaoui), Zsadányi, Hankó, Répási, Ambrus B. (Barna Á.), Nagy B. Edző: Tóth Rajmund. G.: Lakatos L., Ondó, ill. Hankó (2), Tóth M. Jók: Pataki, ill. az egész csapat.

Zsiga Gyula: – Több játékos is mélyen tudása alatt játszott, aminek egyenes következménye lett a vereség. Gratulálok a nyéki csapatnak és további sikereket nekik. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk ebben az osztályban.

Tóth Rajmund: – Az első félidőben rossz felfogásban játszottunk és szerencsénk is volt. Végre a második félidőben nagyot melózott a csapat. Dicséret illet mindenkit, büszke vagyok a srácokra, további sok sikert a Bőcsnek.

Bánhorváti – Mezőkeresztes VSE 2–1 (0–1)

Bánhorváti, 150 néző. V.: Kujbus.

Bánhorváti: Málik – Hallgató (Nagy D.), Nagy Á., Kovács Sz., Lukács, Filkóházi, Horváth Sz. (Palkó), Henez, Zsigrai, Kréti, Lovasi. Edző: Mátyás József.

Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á. (Vámosi R.), Fekete M., Dávid F. (Banu A.), Sebestyén, Burka (Figeczki), Molnár M., Takács B., Csiszár, Nagy Z., Budai. Edző: Kertész Péter. G.: Filkóházi, Horváth Sz., ill. Csiszár. Jók: Lovasi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Mátyás József: – Jól előkészített pályán az első félidőben gyengén futballoztunk. A félidőben pár dolgot átbeszéltünk és módosítottunk a posztokon. Nagy energiákat mozgósított a csapat, jött is a jó játék, a gólok és a megérdemelt három pont.

Kertész Péter: – Csúsztunk, másztunk, de minden elpattant tőlünk. Becsülettel küzdöttünk, játékban viszont több kell.

Gesztely FC – Mezőkövesd Zsóry FC tartalék 0–3 (0–2)

Gesztely, 100 néző. V.: Majoros.

Gesztely FC: Galambvári – Erdélyi (Szárnya), Illés R., Király V., Bíró (Bacsó L.), Lénárt (Varga L.), Mészáros Gy., Horváth S., Bucsák, Berta (Mészáros B.), Csáki. Edző: Simon Imre.

Mezőkövesd Zsóry FC tartalék: Juhász I. (Ferencsák) – Bernáth, Bacsó, Csomós, Gíber, Dankó, Ináncsi (Lovász), Ludvig (Vincze), Porkoláb (Bodnár A.), Lőrincz (Ujvári), Rozgonyi (Tóth Á.). Edző: Sivák Sándor. G.: Bernáth, Dankó, Bodnár A. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Simon Imre: – Gratulálunk az ellenfelünk győzelméhez.

Sivák Sándor: – Nagyon jó pályán megérdemelt győzelmet arattunk.