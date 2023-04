A labdarúgó NB II 32. fordulójának zárómeccsén a listavezető Diósgyőri VTK együttese a kiesés elkerüléséért küzdő Credobus-Mosonmagyaróvár gárdáját fogadta. A hazai együttes kezdőcsapata három helyen változott a legutóbbi, a múlt csütörtökön a Budafoki MTE otthonában 2–1-re megnyert bajnokihoz képest.

Nem volt keretben

Mivel azon a találkozón Bokros és Holdampf is összegyűjtötte ötödik sárga lapját, így ők most eltiltás miatt nem szerepelhettek. Rajtuk kívül Koman maradt még ki, aki a kispadra került. Ezzel szemben a kezdőben kapott helyet Eppel, Cseke, és Bertus. A piros-fehéreknél Gera, Farkas D. és Medgyes sérülését követően még nem volt keretben, ám az utánpótlásból két diósgyőri fiatal viszont igen, a 2005-ös születésű Ferencsik Bálint és a 2004-es Yevhen Leshchynskyi a cserék között volt.

A vendégek új szakvezetője, Király József, aki a múlt szerdai HR-Rent Kozármisleny elleni hazai 1–0-s vereséget követően Supka Attilát váltotta a kispadon, négy helyen nyúlt bele a csapatba. A legutóbbi kezdők közül Debreczeni, Illés D., Nagy K., és Nagy Z. egyaránt a cserék közé került, bizalmat kapott viszont Deák I., Szalka, Sajbán és Jasarevic.

Az égbe bombázott

Már az első másodpercekben kiderült, hogy körülbelül mi lesz, lehet a meccs képe, ugyanis a vendégek azonnal megszállták saját térfelüket. 43 másodperc után máris jött az első diósgyőri szöglet, Eppel fejesét védte nagy bravúrral Heinrich. Körbe-körbe, embert keresve járatták a labdát a piros-fehérek, a dunántúliak, amikor megszerezték a játékszert, igyekeztek megtalálni elől lévő emberüket. Megnyugodtak az óváriak, kijöttek a szorításból a 10. perc táján, majd a 13. percben Bárdos suhintott 30 méterről, ismét hárított az óváriak hálóőre. Három lépésről Eppel az égbe bombázott, nehezebb volt kihagyni, mint belőni. A 17. percben egy ellentámadás után Lőrinczy 17 méterről találta el a bal oldali kapufát, óriási fölényben volt a listavezető. Csirmaz jobb oldali centerezésére Heinrich nem tudott felugrani, Eppelt is meglephette a lehetőség, mert mellé csúsztatott. Az eseménydús játék közepette Danilovicnak is akadt tennivalója, Horváth K. lövése után. Volt ekkor megint egy kis szünete a Mosonmagyaróvárnak, amit meg kellett becsülniük, eközben fel-felzárkóztak a DVTK térfelére, szögletet is elvégeztek. A 32. percben Cseke kapott jó labdát, ám nem talált kaput. Bényeiéknek ismét az a feladata volt, hogy átjátszanak tíz, kis területre visszazáró vendég mezőnyjátékost, a 38. percben Obunet húzta a labdát az óvári ,,ketrec" fölé. Két perccel később merészen feljöttek a látogatók, oldalhálóig jutottak. Heinrich volt újfent rivaldafényben, pontosan paskolt, nagyrészt rajta, és a kapufán múlt, hogy 0-0-val zárult az első felvonás.

Jöttek a cserék

A második félidőben, a 49. percben Puhtjejev lépett ki, Danilovicnak lábbal kellett tisztáznia, a legnagyobb addigi mosonmagyaróvári helyzet volt. Az 54. percben Lőrinczy adott munkát Heinrichnek, aki továbbra is biztos pont volt a dunántúliaknál. A hazai közönség ugyan türelmetlen nem volt, ugyanakkor örült annak, hogy készülődött a bejövetelre Jurek, aki a kispadról beszállva jó százalékban tudott eredményes lenni. Egy óra után hármat frissített Király József, bejött többek között a Diósgyőrből Óvárra igazolt Korbély. Bényei laposan tüzelt, a vendégek kapusa vetődött, maradt az állás, 9-1 volt a kapuralövés aránya. Az utolsó bő 20 percre Kuznyecov Szergej új erőket hozott be, szerette volna döntésre vinni a mérkőzést. A 72. percben Szatmári kapott egy passzt az ötösnél, óvári játékostól, de mellé fejelt. A 77. percben jött a már menetrendszerű Jurek-gól, aki 9 méterről, estében háttal a kapu bal oldalába továbbította a labdát, 1-0. Ezzel nem volt vége, mert a 90. percben Nagy Z. egy bepasszolt labdára jól érkezett középen, 1-1. Ez maradt a vége, a Diósgyőr második döntetlenjét érte el a bajnokságban, és hat fordulóval a befejezés előtt 13 pont az előnye a harmadik, már nem feljutó Ajkával szemben.