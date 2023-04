A barcikai mérkőzés első játszmájában a vendégek egy, a játékvezetők által elnézett ponttal kezdtek, majd 1-3 után Csoma aktivitásának köszönhetően lett egál (4-4). Nem sokkal később 8-8-at követően Juhász P., majd kétszer Reffatti következett, ám a 11-8-as állásnál kikért vendég idő használt a Pénzügyőrnek (11-11). Moraes dühös ütéseivel kezdett visszahízni a hazai előny, és amikor megint három lett közte (15-12) második szünetét is kivette Jókay edző. A folytatásban a fináncok sáncairól háromszor is a VRCK számára kedvezően jött le a labda (18-12). És ebből a mélységből már nem tudott visszakapaszkodni a PSE (25-18).

A második menet elején tovább folytatta szárnyalását a Vegyész (6-2). Aztán jött egy gödör, ami olyan mélynek bizonyult, hogy a vendégek előbb egyenlíteni, majd fordítani is tudtak (8-9). Szoros csatában, ütős labdamenetekkel haladtak a csapatok, 12-14-nél hazai, 17-16-nál vendég időkérés adott szusszanásnyi lehetőséget a játékosoknak. 18-18 után Kiss D. pontjaival lépett meg a Pénzügyőr, 19-22-nél a VRCK időt kért, de a rövid szünetben áttörés nem következett be (20-25).

Hazai részsikerek

A harmadik szettben is izgalmas labdameneteket láthattak a nézők, 10-7-nél pedig vendég időkérést. Aztán 13-10-nél forrt a levegő, egy vitatott eset miatt. Csoma után Moraes is tolt egy csapatán (16-11), nagyon nagy kedvvel, és ami fő, eredményesen játszott a Vegyész. 21-14-nél még volt egy fővárosi pauza, de ez a hazai együttes lendületét nem tudta megtörni (25-14).

Támadásban szinte hiba nélkül játszottak a csapatok a negyedik játszma elején, a nívós küzdelemben 7-5-nél kért időt a PSE. Egyik oldalon sem ismertek elveszett labdát a játékosok, 11-8-nál viszont a második szünetét is kivette a látogatók szakvezetője. Mivel ezután ment nekik, a túloldalon Toronyai edző is kikapta az első idejét (12-11). 13-12-nél a hazai szakvezető előbb sárga-, majd piros lapot is kapott reklamálásért, a Pénzügyőr pedig fordított. A feszült hangulatban 17-17 után a Vegyész rázta meg magát, igaz, a szerencse is a kékekkel volt, de ami a lényeg: tisztes előnyre tettek szert (22-17). Aztán 22-20-nál VRCK időkérés volt műsoron, és ez segített (25-21).

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE 3:1 (18, -20, 14, 21) Kazincbarcika, 300 néző. V.: Bátkai-Katona, Jámbor. GreenPlan-VRC Kazincbarcika: JUHÁSZ P. 13, MORAES 8, PÁEZ 2, CSOMA 26, Péter M. 10, Reffatti 14. Csere: Kiss M. (liberó). Vezetőedző: Toronyai Miklós. Pénzügyőr SE: Magyar 1, KOVÁCS Z. 10, Nascimento 7, KISS D. 12, Dávid Cs. 4, Rása 8. Csere: Feliciano (liberó), Tamási 1, Tordai 6, MAJOROS 8, Solti 1, Tomanóczy 3. Vezetőedző: Jókay Zoltán. Toronyai Miklós: – Gratulálok a csapatnak. Azt hiszem látszott, hogy akartak a fiúk. Köszönjük szépen a biztatást, a közönség fantasztikus hangulatot teremtett. A tanuláság annyi, hogy ha több pont előnyt kiharcolunk, azt egy állásban nem lehet elveszíteni, jobban kell koncentrálni. Jókay Zoltán nem nyilatkozott. A három nyert mérkőzésig tartó párharc állása: 1-1.

A két csapat a következő mérkőzést május 1-jén 18 órától Budapesten, a Pénzügyőr sportcsarnokban játssza.

