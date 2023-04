A korábbi évektől eltérően nem aszfalton, hanem murvás versenypályákon kezdődött el a hazai rali bajnokság. A székesfehérvári központtal megrendezett viadalon több vármegyei kettős is rajthoz állt.

Közülük legjobban a Német Gábor, Adorján Szabolcs kettős szerepelt, akik az összetett értékelést hatodik pozícióban végezték.

Németék az első versenynapon megrendezett négy gyorsasági után az ötödik helyen álltak, szűk negyven másodperces hátrányban az éllovas pároshoz képest.

– Nehezek voltak a körülmények, főleg az első körben - fogalmazott a fehérvári napi célban Német Gábor. – Az előző napi esőnek köszönhetően elég nagy sár volt, ezért óvatosan kezdtük a futamot. Előzetesen nem is nagyon tudtam, hogy mire számítsak a pályákkal kapcsolatban, ezért mindent fel kellett mérni. A második körben igyekeztünk az óvatos kezdést korrigálni, ami szerencsére sikerült is. Volt, ahol húsz másodperccel jobbat tudtunk menni. Az autó szuper, tudja az eredményt, csak nekünk kell kihozni belőle. Egy pillanatra sem lehet kiengedni, mert nagyon erős a mezőny, de bízunk benne, hogy a a folytatásban is ott tudunk lenni az élmezőnyben.

Tést nagyon élvezték

Másnap robbant a bomba. Az még hagyján, hogy az élen helycsere történt, hiszen Vincze Ferenctől László Martin vette át a vezetést a Székesfehérvár Rallyn. A fiatal versenyző azonban az elsőséget nem tudta megtartani, mert hátulról őrült tempóban támadott és előzött Ranga Péter. A hetedik gyorsaságin összetettben átvette a vezetést, amit nem is engedett ki a kezéből. Ranga egyszer Veszprémben már nyert futamot, most a Fehérvár Rallyk történetébe is beírta a nevét. Vincze lett a második, Velenczei a harmadik. A két szécsényi ralis mögött László Martin jött le negyedikként, Turán Frigyes pedig még felkapaszkodott a dobogóra. Német Gábor és Adorján Szabolcs hatodikként zárt. A borsodi páros egy kicsit a légüres térben versenyzett, ezért számukra az volt a legfontosabb, hogy a murvás futam második felében biztonságban lehozzák a célba az R5-ös Fabiát.