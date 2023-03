A férfi vízilabda OB I 21. fordulójában szombaton 18 órától PannErgy-Miskolci VLC – BVSC-Zugló mérkőzést rendeznek a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A borsodiak húsz kör után a 10. helyen állnak, 20 ponttal, a fővárosi vasutasoknak 31 pontjuk van, és a 7. helyet foglalják el.

– Legalább olyan, de inkább jobb teljesítményt kell nyújtanunk, mint legutóbb Egerben – mondta Vidumanszky László, az MVLC szakvezetője. – Biztosak vagyunk abban, hogy a BVSC nagyon készül ellenünk, már csak amiatt is, mert január közepén, az ottani meccsen 10-10-es döntetlent tudtunk ellenük elérni, úgy, hogy a mérkőzés vége előtt 3 másodperccel egyenlítettünk. Az egyik ok ez, a másik, hogy a budapestiek szeretnének ott maradni a pillanatnyilag hatodik egriek nyakán, sőt, meg is előznék őket. Szóval egy aggresszív ellenfélre számítunk, egy kemény csatára. Esély mindig van a sikerre, van, aki ellen kevesebb, van, aki ellen több, úgy érzem, a siker bravúr lenne. Fél szemmel a következő feladatokra, találkozókra figyelünk, melyek között lesznek olyanok, amiket meg kell nyernünk.

Kinek, mit hagynak

Miként azt az első mondatában a vezetőedző megjegyezte, Egerben ugrott legutóbb – szerdán – medencébe a csapata, és némi meglepetésre győzni is tudott 10-8-ra.

– A találkozó elején rögtön két gólt dobott az Eger, de aztán jól fel tudtunk jönni, át tudtuk venni a kezdeményezést – tette hozzá Vidumanszky László. – Ennek az lett az eredménye, hogy fordítottunk 4-2-re. Sokszor elmondom, megfelelő minőségű védekezés, és kapusteljesítmény nélkül nem lehet mérkőzést nyerni, örülök annak, hogy most ez a kettő meg volt, és gyakorlatilag a meccs végéig. Az ellenfél kapuja előtt adódó lehetőségeink közül viszonylag sokat gólra is váltottunk, azt gondolom, mindezekkel, a tartásunkkal megleptük az Egert. Nekik is vannak fontos embereik, mint például Murisic, akit remekül ki tudtunk kapcsolni. Nagyon fontosak a mozgások, kinek, mit, milyen területet, lehetőséget hagyunk. Volt olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor öt góllal is vezethettünk volna, nem sikerült, de elégedettek vagyunk, voltunk, le a kalappal a csapat előtt, mert fontos három pont lett a miénk. Aznap még lehetett örülni, de csak akkor, nincs idő a magunk hátát lapogatni, mert itt a következő mérkőzés. MI