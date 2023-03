Labdarúgás: NB III Keleti csoport, 26. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni VSC tartalék 2–1 (1–0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Sándor Cs.

Tiszaújváros: Herceg – Nagy G., Lehóczki (Molnár M.), Gelsi, Tóth B. (Bussy), Tóth S., Géringer L. (Vitelki B.), Varjas L., Nagy D. (Gottfried), Boros (Páll), Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

DVSC tartalék: Erdélyi – Szabó K., Füzfői (Fábián), Tordai, Sárosi, Farkas T. (Kozma), Takács B., Horváth Z. (Pelles), Bökönyi (Doktor Zs.), Batai, Kócs-Washburn. Vezetőedző: Máté Péter. G.: Gelsi, Varjas L., ill. Kócs-Washburn. Jók: Lehóczki, Varjas L., Valkay, Herceg, Gelsi, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Sokat lehetne beszélni erről a meccsről. Nem játszottunk jól, pontatlanok voltunk, több labdát veszítettünk el a megszokottól. Nem tudtuk megfelelő minőségben tartani a labdát, de több lehetőségünk is volt, amikből a rendes játékidőben csak 1 gólt tudtunk szerezni. A 95. perc a szív diadala, fantasztikus érzés volt. Gratulálok mindenkinek!

Máté Péter: – Egy teljesen nyílt mérkőzésen a Tiszaújváros célfutballja elérte a célját. Gratulálok nekik.

Eger SE – Diósgyőri VTK tartalék 1–1 (1–1)

Eger, 200 néző. V.: Kovács T.

Eger: Szalay – Hadnagy, Fényes, Jónyer, Simon (Józsa), Vattay, Juhász G., Hegedűs D., Kispál, Kovács D., Tóth L. (Schmidt). Vezetőedző: Céró Bálint.

DVTK tartalék: Bánhegyi – Leschinski, Mrva, Ivánka, Ferencsik (Fercsák), Bencsík, Radics, Kövesi (Fekete), Balázs P., Benkő, Balázsi (Hetyei). Vezetőedző: Vincze Richárd. G.: Tóth L., ill. Ferencsik. Kiállítva: Vattay (30.). Jók: Kovács D., Hadnagy, Fényes, Hegedűs D., Juhász G., ill. Benkő, Leschinski, Ferencsik.

Céró Bálint: – Amíg egyenlő létszámban voltunk a pályán, addig egy hibánkat kihasználta ellenfelünk. Addig irányítani tudtuk a játékot, volt lehetőségünk, ki tudtunk egyenlíteni. A kiállítás után át kellett adni az irányítást a DVTK-nak, ennek ellenére szervezettek voltunk, nagyobb lehetőségeket nem tudott kialakítani ellenfelünk. Büszke vagyok a csapatra, elégedett vagyok a hozzáállással, de az egy ponttal sajnos sokra nem megyünk.

Vincze Richárd: – Rosszul kezdtük a meccset, aktívabb volt az Eger, több lehetőséget is kialakított, ám egy pontrúgás után mi szereztünk vezetést. Ezután kiegyenlítettebb lett a játék és az Eger olyankor talált, be amikor igazán nem volt benne a meccsben. A 30. percben a hazai kiállítás után teljesen új meccs kezdődött. Végig mi birtokoltuk a labdát, kipróbáltunk több variációt, hogyan törjük fel a mélyen védekező hazai csapatot, ám igazi veszélyt nem tudtunk jelenteni a hazaiak kapujára. Sokszor kerültünk mögéjük a széleken ám a büntető területen belül rendre rossz pozíciókba érkeztünk vagy rossz volt a kivitelezés, bár azt hozzá kell tennem, hogy a rendkívül rossz minőségű pályán nehéz is volt jól kivitelezni. Gratulálok az Egernek, mert nagyon jól védekeztek 10 emberrel és megérdemelten tartották meg az egy pontot.

Jászberényi FC – Putnok FC 1–2 (0–1)

Jászberény, 100 néző. V.: Dobai.

Jászberény: Sándor B. – Muhari, Gattyán, Lukovszky, Pinte, Nagy L., Szabó M., Donkó, László K., Varga L., Fekete. Vezetőedző: Besenyi Gábor.

Putnok: Nyirati – Galacs, Lőrincz (Juhos), Nagy Zs. (Kiss K.), Sramkó (Szűcs), Arday, Vajda, Dobrovolszki, Nemes, Szabó Zs. (Nádimov), Fülöp. Vezetőedző: Szala Ákos. G.: Varga L., ill. Nagy Zs., Kiss K. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Besenyi Gábor: – Gratulálok a Putnok csapatának, nagyon közel voltunk a csodához, de rutinosabb volt a vendégcsapat.

Szala Ákos: – Az első félidőben nem voltunk elég koncentráltak a kapu előtt, hamarabb eldönthettük volna a mérkőzést. Nem tudtuk megszerezni a második gólt sokáig és a Jászberény nagyon lelkes játékkal meccsben tudott maradni. Végig bíztunk a győzelemben, játékosaim a végsőkig küzdöttek, ezért dicséret jár nekik. Ha nehezen is, de nyertünk, és ez a legfontosabb.

A további eredmények:

Kisvárda MG tartalék – Füzesgyarmati SK 1–0 (1–0), BVSC-Zugló – Sényő-Carnifex FC 4–0 (1–0), Aqua-General Hajdúszoboszló – Facultas-Tiszafüredi VSE 2–1 (1–0), Pénzügyőr SE – Vasas FC tartalék 0–0, FC Hatvan – Békéscsaba 1912 Előre tartalék 0–0, Körösladányi MSK – BKV Előre 1–0 (0–0), Debreceni EAC – Karcagi SE 2–0 (2–0).