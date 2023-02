A hét végén Nyíregyháza volt a házigazdája a 49. fedettpályás atlétikai magyar bajnokságnak, amelyen a DVTK atlétái is részt vettek. A diósgyőri klub egyetlen érmét Tóth Anna szerezte női 60 méteres gátfutásban, 8.11 másodperces eredménnyel – egyéni csúccsal – lett második a fináléban, amelyet Kerekes Gréta, a DSC-SI versenyzője nyert meg, 8.06-os időeredménnyel. A tényekhez tartozik, hogy nem indult az ob-n a női 60 méteres gátfutás címvédője és országos csúcstartója, Kozák Luca, aki a március eleji, törökországi Európa-bajnokságról is lemarad. A szabolcsi fináléban, ebben a számban még két DVTK-s gátas volt érdekelt: Gál Nikolett 7. lett, (8.93), míg Bacsa Fanni, aki elesett a negyedik gátban, de célba ért, a 8. (22.4). Tóth Anna esélyes az isztambuli kontinensbajnokságon való indulásra, hogy ez így is lesz-e, napokon belül eldől, amikor napvilágra kerül a legfrissebb ranglista. DVTK további indulói közül a hétvégén Monoki Benjámin hetedik lett hármasugrásban 13.71-el, Lövei Vanda 1500 és 3000 méteren is a hetedik helyen ért célba, utóbbi számban új egyéni csúcsot jelentő 10:27.88-as idővel.