A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 9. fordulójában csütörtökön 20.30-tól a Kangoeroes Mechelen csapatának vendége lesz a DVTK-Hun-Therm együttese. A vendéglátó belga bajnok a nyolc csapatos El-csoport utolsó helyén áll, nyolc meccsükből egyet nyertek meg, november 10-én a spanyol Spar Gironát kapták el hazai környezetben, 77-67-es győzelmet aratva. A hét vereségükből viszont négy olyan volt, amikor 10 pont belül kaptak ki. Ezek egyike a november 3-án lejátszott, Diósgyőr elleni összecsapás volt, amelyet 1 ponttal, 79-78-ra nyert meg a DVTK-HT. Köszönhetően annak, hogy a piros-fehérek irányítója, Guirantes két másodperccel a meccs vége előtt eredményesen fejezett be egy akciót.

Az a siker felszálló ágra tette a diósgyőrieket, hiszen azóta több győzelmet is arattak az Euroliga csoportkörében, és még a negyeddöntős rájátszás, az első négybe kerülés is belátható távolságon belül van.

– Igaz, hogy a belga csapat az utolsó helyen áll, de nagyon nehéz őket legyőzni, hiszen a pillanatnyi állástól függetlenül, mindegy, hogy hanyadik percben jár egy meccs, nagy küzdőszelemmel játszanak. Keresik az ütközéseket, nagyon fizikálisak – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – A támadójátékuk viszonylag egyszerű, de rengeteget cseleznek, sok labda nélküli mozgásuk van. A centerük, Morrison körül forognak a támadások, a meccs egyik kulcsa az lesz, hogy miként sikerül semlegesíteni őt. A belga csapat fault határon védekezik, mielőtt összezárnának, előtte kell megkeresni a passzokat, és a kétes szituációkat nem szabad felvállalni ellenük. Minimálisra kell csökkenteni az eladott labdák számát, és védekezésünkben a 2 a 2 elleni játékra figyelni kell ellenük.

Délelőtt még itthon

A DVTK-Hun-Therm csapata szerdán délelőtt még hazai környezetben edzett, délután keltek útra, és az esti órákban érkezetek meg Belgiumba. A meccset a Brüsszelhez közeli Willebroek településen rendezik, az összecsapásra elővételben 18 euróért (7200 forint) lehetett jegyet váltani. Ez utóbbi azonban nem rettenti el a diósgyőri szimpatizánsokat, akik nem csak Miskolcról keltek útra, ugyanis több Belgiumban és Angliában élő, dolgozó DVTK szimpatizáns jelezte különböző csatornákon a klub munkatársainak, hogy tervezik, hogy jelen lesznek a meccsen.

– Akár 100 fős szurkolótábor is összejöhet, óriási dolog lenne, ha ilyen létszámú diósgyőri drukkerhad segítené a csapatot – mondta Völgyi Péter. – A jelenlétük, a támogatásuk a javunkra szokott válni, és ahogy minden meccsen, most is próbáljuk majd kihozni a maximumot. Ahhoz azonban, hogy ismét sikert érjünk el a belgák ellen, többet kell nyújtanunk, mint az első meccsen. Erre azért van esély, hiszen az év elején érkezett Grigalauskyte beillesztésével minden nap egyre előrébb tartunk, és bővebb rotációs lehetőségünk van, mint a novemberi, miskolci mérkőzésen volt.

Rákérdeztünk az edzőnél arra, hogy a múlt vasárnapi, TFSE-MTK elleni bajnokit sérülés miatt kihagyó Bernáthtal mi a helyzet, amire Völgyi Péter azt felelte, hogy a játékos talpa egyre jobb állapotban van, a gyógyszeres kezelés használt, szerdán délelőtt a csapattal edzett, és várhatóan nem lesz akadálya a bevetésének. Arról is érdeklődtünk a diósgyőri szakvezetőnél, hogy ezt a meccset vízválasztónak tartja-e abból a szempontból, hogy egy esetleges győzelemmel még közelebb kerülhetnének a negyeddöntőt érő első négy helyhez.

– Kiélezett a középmezőny, az indulás előtt abszolút nem volt célkitűzés, hogy negyeddöntőt játsazunk, szerintem nem ez a realitás. Igaz, eddig sikerült többször rácáfolni az Euroliga mérkőzések előtti várakozásokra, papírformákra. Iszonyú fontos meccs vár ránk a bajnokságban vasárnap Szekszárdon, de ettől függetlenül mindent bele fogunk adni a belgák elleni mérkőzésbe – mondta Völgyi Péter.

Kosárlabda: a női Euroliga B-csoport állása

1. Sopron Basket 8 6 2 566-490 14

2. CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 8 5 3 566-552 13

3. Spar Girona (spanyol) 8 5 3 518-483 13

4. Beretta Famila Schio (olasz) 8 5 3 576-564 13

5. Perfumerias Avenida (spanyol) 8 5 3 594-530 13

6. DVTK HUN-Therm 8 4 4 532-593 12

7. Basket Landes (francia) 8 1 7 467-549 9

8. Kangoeroes Mechelen (belga) 8 1 7 563-621 9