SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Statisztika

Lövések (9:6, 13:6, 5:8, 1:0) 28:20

Védéssek (6:7, 5:13, 7:5, 0:0) 18:25 / 90.00% : 89.29%

Büntetési percek (2:2, 4:6, 6:2) 12:10

A játéknap további eredményei

Corona Brasov – FEHA19 6–0

Gyergyói HK – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club 6–2

Dunaújvárosi Acélbikák – Ujpesti TE 4–2

Debreceni EAC – Feferencvárosi TC-Telekom 2–5

Vezetőedzői értékelések

Tom Coolen: – Úgy gondolom, hogy ha beütöttük volna az emberelőnyeinket, akkor akár három góllal is nyerhettünk volna. De a miskolciak szereztek gólt emberelőnyből. Két góllal vezettünk, de hagytuk, hogy visszajöjjenek. Örülök, hogy hosszabbításban sikerült győznünk. Mindenképp jobb csapat voltunk ma mint két héttel ezelőtt.

Tokaji Viktor: – Azt gondolom, hogy a tegnapi vereség az bennünk volt és úgy is kezdtük a meccset, egy kicsit indiszponáltak voltunk és el is húzott a Csíkszereda 2–0-ra. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk itt. Ettől függetlenül utána felpörögtünk és a kezünkbe vettük az irányítást. Sikerült kiegyenlíteni 2–0-ról, följöttünk, és azt is mondhatnám, hogy a kezünkben volt a meccs. Az elfogadhatatlan, hogy öt a háromban kapura se tudunk lőni, pláne amikor ilyen fontos helyzet van. Az egy pont nagyon értékes, pláne itt Csíkszeredában. Ismétlem: ezen dolgoznunk kell, ezen a speciális egységen. A play-offba, vagy bárhova ahova tartunk, ott azért erre nagyon nagy szükség lesz, hogy ezeket a helyzeteinket kihasználjuk és egyébként meg rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, azok is kihagyatlanul maradtak. Azt gondolom, hogy egy igazi hoki csemege volt itt Erdélyben, a közönség jól szórakozott. Gratulálok a csapatnak az egy ponthoz. Nyilván jobb lett volna a három, amit lerendezhettünk volna a rendes játékidőben.

Az állás 1. Gyergyói HK 28 64

2. Budapest Jégkorong Akadémia HC 27 56

3. DVTK Jegesmedvék 28 52

4. Corona Brasov 27 46

5. DEAC 28 43

6. Sport Club Csíkszereda 27 42

7. FTC-Telekom 26 40

8. Újpest TE 28 31

9. Dunaújvárosi Acélbikák 28 24

10. FEHA 19 27 13