Triatlon. A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) hagyományos „Év sportolója” értékelésén Lehmann Csongor (elit), Kiss Gergely (U23) és Kovács Gyula (junior) is a legjobbnak bizonyult. Ami a nemzetközi ranglistákat, illetve a fontosabb eredményeket illeti, az olimpiai kvalifikációs ranglistán Lehmann Csongor a 13., a világranglistán pedig a 15. pozíciót foglalja el, mindkettő a legjobb magyar helyezés. Csongor első helyen végzett a 2022-es Európa-kupa ranglistán, megnyerte a tiszaújvárosi Prémium Európa-kupát, bravúros teljesítménnyel 4. lett a müncheni elit Európa-bajnokságon és győzni tudott a Karlovy Varyban megrendezett világkupán.

Az európai U23-as triatlon listán Kiss Gergely a 3. helyen zárt, melyhez két Európa-kupa bronzéremre és a korosztályos kontinensbajnokság 12. helyére is szükség volt. Gergő, aki 122. a világranglistán - mintegy hab a tortán - világbajnoki ezüstérmet hozott a november végi U23-as világbajnokságról. Kovács Gyula megnyerte az Európai junior triatlon ranglista összetettjét és tagja volt a montreáli világbajnokságon 4. helyen végzett, junior és U23-as versenyzők alkotta magyar mix-váltónak. Ezeken kívül Sinkó-Uribe Ábel (U23-as Eb, 26. hely), Putnóczki Dorka (U23-as Eb, 29. hely) és Lehmann Sára (ifjúsági Eb., 29. hely) képviselte még nagy nemzetközi versenyen az egyesület színeit.

Tizenöt bajnoki arany

– Az egyéni országos bajnokságokon Lehmann Csongor (elit triatlon), Kovács Gyula (junior triatlon), Lehmann Bence (felnőtt duatlon), Lehmann Sára (ifjúsági triatlon), Balogh Bence (age-group duatlon) és Izsák Csaba (Sport XXI, aquatlon) nyert aranyat, de ezen kívül szereztünk még 4 ezüst- és 9 bronzérmet is. – fogalmazott Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Csapatban (triatlon, duatlon, mix-váltó triatlon és duatlon, váltó ob) is 19 ob-aranyat hoztunk haza, annyi különbséggel, hogy itt 9 volt az aranyak száma, melyhez 5-5 ezüst és bronz társult. Kiemelendő gyermek leány csapatunk, amely három magyar bajnoki címet szerzett, de minden csapat ob-n dobogón voltak a serdülő leányok is, az újoncok pedig sokszor több csapattal dobogósok, vagy pontszerzők voltak. Természetesen ne feledkezzünk meg elit férfi csapatunk címvédéséről a klubcsapat ob-n. Érdekesség, hogy legjobb versenyzőink akár évi 15-20 hetet is edzőtáborban töltenek, de igyekszünk – a Magyar Triatlon Szövetséggel együttműködve – minden korosztálynak biztosítani a szükséges edzőtáborozási lehetőségeket. A Fodor Ágnes, Filep Csaba, Balogh Bence és jómagam alkotta viszonylag szűk edzői stábbal igyekszünk megoldani a korosztálynak és tudásszintnek megfelelő képzést. Mindannyian több évtizede kötődünk a klubhoz, ami a mostohább időkben is tartotta bennünk a motivációt és lelkesedést. Utánpótlásban próbálunk a csapatokra építeni, a gyerekek sportképzése mellett nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat köztünk. A nagyoknál a csapatmunka ugyanilyen fontos. Magyarországon egyedülállóan erős ifjúsági-junior-U23-as és felnőtt versenyzők készülnek minél többet együtt, miközben húzzák, motiválják egymást, ami feltétele a magas szintű teljesítménynek. A hazai és a külföldi eredmények összesítése alapján az elit kategóriában az első, az utánpótlás terén pedig a negyedik helyen végeztünk, ami összesítésben az első helyet jelentette számunkra az MTSZ rangsorában.

Kvalifikációs pontokért

A versenyzők mellett a szülők között is rendkívül fontos a jó kapcsolat, az áldozatkészség, hiszen ők oroszlánrészt vállalnak többek között a sportolók szállításában is.

– Elmondható, hogy a szülői közösség is példa értékűen működik a klubban – folytatta az MTSZ szakmai alelnökeként is dolgozó tiszaújvárosi sportvezető. – Egyesületünk nem működhetne, vagy csak nagyon máshogy, Tiszaújváros Város Önkormányzata és a MOL Petrolkémia Zrt. anyagi segítsége nélkül. Tiszaújváros neve évtizedek óta jól cseng a sportberkekben Magyarországon és külföldön egyaránt. Rendezvényeink nem csak a városnak, de az egész magyar triatlonnak állandó értékei. A két napos Tisza Triatlon a maga 1400 indulójával, vagy a Triatlon Fesztivál és a részét képező nemzetközi versenyek mind-mind ebbe a sorba tartoznak. A Covid-járvány utáni újraépítés részeként 2022-ben Prémium Európa-kupát rendeztünk. Második éve örülhettünk hazai győzelemnek, sőt, idén két tiszaújvárosi fiú - Lehmann Csongor és Kiss Gergely - állt a dobogón, ráadásul Bragmayer Zsanett révén a hölgyeknél is magyar siker született. A szintén magyar érmekről híres Junior Európa-kupa, illetve a Magyar Utánpótlás Gála is nagyon fontos. Ez utóbbi rajtjánál minden gyermek- és serdülő korosztályos versenyző ott akar lenni. 2023-ban újra világkupaként, egyben olimpiai kvalifikációs versenyként szerepelünk a versenynaptárban, ami fontos része az újjáépülésnek.

Újra a régi

A sport mellett szintén komoly érdeklődést váltanak ki a városlakók körében a kulturális és egyéb programok. A Triatlon Fesztivál tavalyi négy napja alatt a legnépszerűbb előadók közül sikerült néhányat a tiszaújvárosi színpadra csábítani. Emellett újra lehetőség volt tömegsport versenyeken indulni, valamint gasztronómiai programokat választani.

– Azt gondolom, a csendesebb évek után 2022-ben visszakerült a Triatlon Fesztivál a helyére, népszerűsége elérte a kezdeti, „úttörő” éveket, miközben korszerű formát öltött – vélekedett Lehmann Tibor. - Köszönet ezért a “nagy öregek” alatt nevelkedett, megfiatalodott rendezőgárdának, a megvalósításban oroszlánrészt vállaló munkatársaimnak és barátaimnak, Márkus Gergelynek, Márkus Balázsnak, Nagy Alpárnak, Bán Csabának és a többieknek. Köszönet jár természetesen Tiszaújvárosnak, a MOL Petrolkémia Zrt.-nek, és a sok-sok további támogatónak is. SZIS