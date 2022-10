Az élvonalbeli bajnokságok közül a férfi vízilabda OB I 2022/2023-as küzdelemsorozata is elindul a hét végén. Az előző évadot a 11. helyen záró PannErgy-Miskolci VLC csapata hazai medencében kezd, az 1. fordulóban, szombaton 18 órától a Genesys OSC Újbuda lesz az ellenfelük a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

Ki kell érdemelni

– Több, mint két hónap volt a felkészülésünk, előbb rávezető jellegű edzések voltak, majd az alapozó rész következett, az utolsó két hétben pedig a játékra helyeztük a hangsúlyt – kezdte Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Játszottunk a Szentessel Miskolcon, mi mentünk hozzájuk, készült velünk a szlovák válogatott, jártunk egy nagyváradi tornán – ahol sikerült nyerni –, és nemrég Szerbiában, Valjevóban, ahol másodikok lettünk. A két torna között színvonalban volt különbség, utóbbin volt három olyan szerb csapat, amelyek nemzetközi kupaindulók. Valjevóban picit zsúfoltabb volt a program, de ezt direkt alakították így, ami arra jó volt, hogy lássuk, a stressz szituációkban hogyan tudunk összeállni, miként tudjuk még jobban megismerni egymást. Merthogy hat új ember jött hozzánk a holtidényben, az összegyúrásban, abban, hogy egységesek legyünk, jól haladunk, de még nem vagyunk készen. A kritikus helyzetekben jön ki az ismertség megléte vagy hiánya, a vízben való kommunikáció is ekkor mutatkozik meg, még azért vannak szituációk, amikor várjuk, hogy mi lesz a megoldás. Ezeken csak a meccsek tudnak javítani. A keretünk most a szokásosnál bővebb, ami azt jelenti, hogy elég nagy a konkurencia a csapatban, ki kell érdemelni a sapkát, amit senki sem kap meg ingyen. Mindenkinek igyekeznie kell, hogy játszhasson.

Pozíciókra igazoltak

Köztudott, hogy a szakvezető elég kemény edző hírében áll, megköveteli a munkát, mert abban hisz, hogy csak ezáltal lehet előre, előrébb haladni.

– A program mindig úgy volt és van összeállítva, hogy van benne terhelés, illetve van olyan szakasz, amikor természetesen van mód pihenésre, regenerációra – nyilatkozta Vidumanszky László. – A bajnokság nem folyamatosan fog zajlani, lesznek benne szünetek, fogunk Magyar Kupa-meccseket játszani, a nemzetközi kupás csapataink pedig ott is vízben lesznek. Nálam elsődleges a rend, a munka, a feladatra való koncentrálás, ebből nem engedek. Lehet morogni, de profinak kell lenni, minden reggel, minden délután, minden edzésen. Gondok lehetnek, amiket meg lehet oldani, meg lehet beszélni, csak nem munkaidőben. Aki esetleg úgy érzi, nem jó neki valami, nyugodtan szólhat, senki nincs ideláncolva. Nem az a helyzet van, amikor okoskodni lehet, ezt is figyelembe kell venni, meg kell becsülni azt, ami van.

Az MVLC-hez három légiós érkezett a nyáron, két montenegrói pólós, Brkic, és Porobic, valamint a szerb Nikolov. Hogy mennyire kell esetleg hozzájuk idomulni? – megkérdeztük.

– Pozíciókra igazoltunk – tette hozzá Vidumanszky László. – Tudtuk, hogy kell center, mert Seman elment, a Crvena zvezdában, Belgrádban játszi. Nikolov minőségi center, új kihívás neki, de meg fogja oldani. A bekk pozíciót is erősíteni kellett, mert elment Vismeg Zsombor. Brkic hasonló karakter, csak rutinosabb. Porobic a tornákon megmutatta, tud gólokat lőni, tud helyezkedni. A jugoszláv iskolát tanulta, nem újonc. Mindhárman a legjobb korban vannak. Kicsit más a stílusuk, de ez is kell, az itteniek is tanulhatnak attól, aki jól, jobban tud valamit csinálni.

Sok független

A PannErgy-MVLC a hét végén az OSC-vel kezd, a második körben a Vasas, a harmadikban a KSI lesz az ellenfél.

– A sorsolás olyan lett, amilyen – kommentált Vidumanszky László. – Hogy éppen jó, vagy nem, ki fog derülni. Kezdésnek két top csapat lesz az ellenfél, meg kell oldani. Meccseket, hiába erős az ellenfél, nem engedünk el. Nem súlyozunk, nem lehet bedobni a gatyát a medencébe, és azt várni, hogy például a BL-főtábla aspiráns OSC ,,szétszed" bennünket 20 góllal. Az első hivatalos mérkőzésük nekik is, kell az önbizalom. Nem szeretném, ha mi lennénk az üres zsák, akit bepakolnak. Kikapni lehet, jó csapattól nem szégyen, de nem mindegy a ,,hogyan". Nagyon fontos az első mérkőzés, mert ebből tudunk majd tovább lépni, a többi találkozóra. Három-négy csapat kiemelkedik a mezőnyből, de utána, a többi együttes között nagy verseny lesz, mert mindenki megverhet mindenkit. A lényeg, hogy a konkurens csapatok ellen a hazai mérkőzéseket hozni kell, és persze meg kell próbálni idegenben is pontokat csipegetni, s akkor nem lesz semmi baj. Szeretnénk természetesen előrébb tavalyhoz képest, de a mát látjuk, a holnapot még nem, sok minden független a sporttól.

Ismert, hogy az MVLC-t tíz éve, 2012-ben alapították, ezen alkalomból szeptember 12-én, szerdán 19 órától egy gálamérkőzésre kerül sor, az ellenfél a Tigra-ZF-Eger lesz.

– Voltak ötletek, kapcsolatban voltunk külföldi csapatokkal, a Mladost Zagrebbel, a Spandauval, az Olympiakosszal, és a Szolnokkal. Amikor ezt elkezdtük szervezni, nem volt ismert a LEN versenynaptár, azonban időközben mindenkinek bejött más program, így maradt, hogy az egriekkel játszunk. Szórakoztatni akarjuk a közönséget, mindenkit várunk az uszodába, ez egy szép jubileum – zárta Vidumanszky László.