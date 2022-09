A Miskolci Sportiskola atlétája, Hajdu Áron három aranyérmet is gyűjtött a napokban Győrben megrendezett U16-os atlétikai országos bajnokságon. Előbb a 100 méteres síkfutás döntőjében bizonyult a legjobbnak, méghozzá 11.17 másodperces egyéni csúccsal. Távolugrásban sem talált legyőzőre a fiatal miskolci atléta, aki 6,64 méteres kísérlettel szerezte meg újabb elsőségét. Hajdu Áron harmadik aranyérme az ötösugrásban született meg a kisalföldi megyeszékhelyen, 19,48 méteres, egyéni rekordot jelentő kísérletével.

– A háromból kettő – mondjuk így – várható volt – jelentette ki lapunknak a sportoló edzője, László István. – Száz méteren egyéni csúcsot futott, ez a szám Bánhidi Béla-emlékverseny is volt. Béla bácsi, és felesége miskolciak voltak, a DVTK-ban versenyeztek annak idején, az özvegy 18 éve alapította ezt a díjat, nagy öröm volt, hogy végre ezt a kupát egy miskolci atléta hozhatta haza. A távolugrás a százhoz hasonlóan kiélezett küzdelmet hozott, de Áron került ki belőle sikeresen. Ötösugrásban úgy számoltunk, hogy az ezüstérem meglehet, viszont az a fiatal, aki a legjobb eredménnyel rendelkezett, sérüléssel bajlódott, és így Áron győzni tudott, szintén egyéni rekorddal.

Az idén hatot

A tréner hozzátette, a 2007-es születésű Hajdu Áron 6 évvel ezelőtt Sós Istvánnénál kezdett atletizálni, a gyermek korcsoportban, és három esztendővel ezelőtt került hozzá.

– Most éppen utolsó éves serdülő, és kimagasló volt ez a szezonja – sorolta László István. – Ugyanis a fedettpályás ob-n is elért három első helyet, 60 méteren, illetve távolugrásban, és ötösugrásban, úgyhogy 2022-ben hat bajnoki aranyérmet zsebelt be egyéni versenyszámokban. Eredményeinek köszönhetően korosztályos válogatott lett, szeptember 24-én a csehországi Znojmóban indul egy öt nemzetet felvonultató válogatott viadalon, ami az első komoly nemzetközi megméretése lesz. Ezen az erőpróbán távolugrásban mutatja meg képességeit, és a 4x100 méteres váltóban. Áron – aki a Jezsuita Gimnázium tanulója – nagyon komolyan áll az atlétikához, a következő esztendőben szeretne eljutni az ifjúsági Európa-bajnokságra, illetve cél az is, hogy ott legyen az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, az EYOF-on, amelynek Maribor ad majd helyet.