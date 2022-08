Az NB I.-es labdarúgó-bajnokság 2. fordulója keretében vasárnap 15 óra 30 perckor kezdik a Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót. A hazaiak csütörtökön este Norvégiában szerepeltek és kaptak ki 3–0-ra, majd pénteken reggel érkeztek haza, így nem lesznek teljesen frissek, ezért ennek elkerülése érdekében várhatóan több poszton is változtatást fog eszközölni mesterük, Török László.

Egymás ellen

A házigazdák remekül szerepeltek az előző idényben, hiszen a Ferencvárosi TC mögött a több mint előkelő második helyet szerezték meg. A holt idényben az egyik legnevesebb távozójuk az a Dombó Dávid volt, aki korábban hosszú ideig a kövesdiek kapuját védte. Rajta kívül még négyen intettek búcsút a klubnak, míg az érkezők rovatába hét játékost írtak be. Nagy volt a sürgés-forgás az MZSFC háza táján is, az adok-kapokból a kövesdiek viszont jól jöttek ki, a szakemberek szerint együttesük erősödött.

A felek egymás ellen eddig tizenkét mérkőzést játszottak a legmagasabb osztályban, és az összesített mérleg picivel, de a Kisvárda MG gárdája számára kedvez. A mostani pályaválasztó ugyanis ötször nyert, és három döntetlen mellett négyszer kapott ki, az esetleges diadallal a sárga-kékek ikszre alakíthatnák a párharc állását. A 2021/22-es idényben az alakulatok háromszor meccseltek: tavaly augusztusban Kisvárdán, decemberben pedig Mezőkövesden egyaránt 2–0-ra győztek a szabolcsiak, idén áprilisban viszont Cseriék idegenben 2–1-re múlták felül a várdaiakat.

Agresszív futballt kér

– A nyitányon az 1–1-es döntetlen jó eredménynek számított Újpesten, viszont az első félidőben nyújtott játékunkkal nem voltam elégedett, a fiúk támadásban és védekezésben sem tudták megvalósítani azt, amit kértem tőlük – mondta Supka Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Hiányzott belőlünk az agresszivitás, ráadásul rengeteg labdát eladtunk, ez pedig nem volt ránk jellemző a felkészülési mérkőzéseken. A második félidőben már attól függetlenül jobban néztünk ki, hogy ebben a szakaszban a liláknak két nagy gólszerzési lehetősége is volt. Nehéz mérkőzés vár ránk Kisvárdán az ezüstérmes otthonában. Megnéztem a Debrecen elleni mérkőzésüket, és az a véleményem róluk, hogy egyáltalán nem gyengültek, ugyanis minőségi játékosokat igazoltak, még a kiváló Bumbát is tudták helyettesíteni. Több olyan labdarúgójuk is van, aki egy-két villanással eldöntheti a meccs sorsát, gondolok például Ötvösre, Asanira, Navrátilra és Mesanovicsra, akikben van sebesség, de védőik közül is többen bekapcsolódnak a támadójátékba. Ugyanakkor tudjuk, hogy milyen játékrendszerben és mit játszanak, miként azzal is tisztában vagyunk, hol lehet őket hibára kényszeríteni. Fontos, hogy pontosabban és agresszívabban játsszunk, mint Újpesten, és vállaljuk fel a mélységi futásokat. Csapategységben kell a Kisvárda fölé nőnünk, és ha ez sikerül, akkor ponttal, pontokkal jövünk majd haza.

A kezdőcsapatról A vendégeknél Qaka és Vadnai sérült, ők nem játszhatnak. Supka Attilának egyébként nincs oka arra, hogy változtasson az Újpest FC elleni kezdőcsapatán, így szinte bizonyosan ugyanazt a tizenegyet nevezi meg, mint a múlt héten: Tordai – Kállai K., Schmiedl, Karnitski, Bobál, Vajda – Cseke, Cseri, Nagy G. – Molnár G., Jurina.

(A borítóképen: A Mezőkövesd Zsóry FC [fehérben] vasárnap a Kisvárda MG vendége lesz)