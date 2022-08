Harmadik alkalommal állhat rajthoz Csomós Miklós és Nagy Attila a Barum Rallyn, az idei Európa-bajnokság hetedik futamán. A HUMDA Academy versenyzőpárosa 2018-ban és 2019-ben is versenyezett már a cseh aszfaltos pályákon. A kétkerék-hajtású kategóriában akkor gyorsasági szakaszt is nyertek, idén azonban a Skoda Fabia R5-tel új kihívások elé néznek.

Komoly tradíció

A Barum Rally Közép-Európa egyik leghíresebb és legnagyobb versenye. 1971-ben rendezték meg először, idén pedig már 52. alkalommal rajtolhat el rajta a mezőny. Az igen erős cseh motorsport számára minden évben igazi ünnep, és a legtöbb hazai rallyversenyző erre a viadalra készül a legjobban. Éppen ezért hatalmas rang megnyerni, akár hazai, akár külföldi versenyző számára. A legnagyobb magyar sikert Ferjáncz Attila és dr Tandari János érték el, 1987-ben, amikor Audi Coupé Quattróval megnyerték a Barum Rallyt.

Fotó: Marosréti Ervin

A verseny központja Zlínben található, amelyet 1949 és 1989 között Gottwaldovnak hívtak. A város egyik legmeghatározóbb alakja Tomas Bata volt, aki többek között cipőgyárat is alapított Zlínben. Az ő nevéhez fűződik az üzem mellett található 77,5 méter magas felhőkarcoló, amelynek az egyik liftjében rendezte be az irodáját, hogy az egyes részlegeket könnyebben meglátogathassa. Az üvegliftből a mai napig is jól látszik a Barum Rally tradicionális péntek esti prológja.

Van tapasztalatuk

Bár Csomós Miklós és Nagy Attila idén indulnak először a Rally Európa-bajnokságon (ERC), a Barum Rallyn van némi tapasztalatuk, hiszen 2018-ban és 2019-ben is rajthoz álltak egy Peugeot 208 R2-vel. Az első versenyükön a harmadik szakaszt megnyerték a kétkerék-hajtású mezőnyben, ám utána baleset miatt kiestek. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző páros a korábbi tapasztalatait felhasználva szeretne idén minél jobb eredményt elérni, de továbbra is az a legfontosabb számukra, hogy első szezonjukban tapasztalatot szerezzenek, jövőre pedig még jobb eséllyel indulhassanak.

Fotó: Marosréti Ervin

- A pályákat valóban ismerjük, Négy évvel ezelőtt sok fűnyírásunk is volt, azt nem szeretném megismételni – nevetett Csomós Miklós. – Attilával szeretjük a Barum Rallyt, de nem mondhatnám, hogy az a két verseny az elsőkerék-hajtású autóval olyan nagy előny lenne, hiszen a pályákon nincs tapasztalatunk R5-ös technikával, ezért az itinert is újra kell írnunk.

A mezőny nagyon erős, sok hazai ralis indul, akik szeretnének bizonyítani. Az Európa bajnokságon azonban minden verseny ilyen. Csomóséknak ezúttal lesz egy cseh ellenfelünk, Dominik Stritesky, aki szintén Skoda Fabiával indul.

- Mindent egybevetve, most is a 8–10. hely környékére várom magunkat. Idén az a célunk, hogy minden versenyen végig menjünk, minél több tapasztalatot szerezzünk, úgyhogy most is ez lebeg a szemünk előtt – fogalmazott a sárospataki Csomós Miklós.

Fotó: Marosréti Ervin

Kalandos ZEG-után

A verseny előtt volt egy kisebb riadalom a GR Motorsport párosánál, hiszen Csomós Miklós a ZEG Rally Show-n egy kicsit átalakította az autót.

- Szerencsére nem volt nagy a kár, inkább a takarítás vett el nagyobb időt, mert még az ülés alatt is minden tiszta iszap volt – mondta Csomós. – Édesapán öt–hat napot dolgozott rajta, amit ezúton is köszönök neki. Kérdés volt, hogy tudunk-e venni gépháztetőt, de végül megérkezett a Skoda Motorsporttól. A vízhűtő és a jobb első féltengely azonban nem, azt Ferencz Krisztiántól kaptunk a versenyre, amit nagyon köszönök neki.“

A Barum Rally nem csak a versenyzők, hanem a szurkolók körében is nagyon népszerű.

- Korábban is rengetegen szurkoltak nekünk Csehországban, biztos, hogy most is rengeteg magyar drukker lesz a pálya szélén. Nagyon jól esik a biztatásuk és az egész csapat nevében mondhatom, hogy hálásak vagyunk érte.

Fotó: Marosréti Ervin