A tavalyitól eltérő, de úgy tűnik, hogy megfelelő beállításokat talált a murvára Bodolai László és Deák Attila. A kettős ugyanis egy bő ötven kilométeres teszttel készült a 28. Székesfehérvár – Veszprém Rallyra. A hétvégi futam egyértelműen kilóg a sorból, hiszen a bajnokság többi versenyét aszfalton, a hétvégi száguldást viszont a Balaton felvidéken murvás szakaszokon rendezik meg. Az MK II-es R5-ös Ford Fiesta átépítése megtörtént, a Therwoolin Motorsport párosa csütörtöktől a helyszínen hangol a bajnokság ötödik versenyhétvégéjére.

Túl egy teszten

- Szerencsére most már lezártuk a sikertelen Mecsek Rallyt, most már csak és kizárólag a veszprémi száguldásra fókuszálunk – fogalmazott verseny előtt Bodolai László. – Ugyanakkor azt sajnáljuk, hogy pont nélkül maradtunk a Mecsekben, így ugyanis az éves összetettben visszaestünk a hetedik helyre. Emiatt van rajtunk nyomás, még egy nullázás ugyanis már nem fér bele, ha szeretnénk jó helyen végezni a szezon végén. Keveset megyünk murván, ezért tartottuk fontosnak a legutóbbi tesztet. Rendkívül hasznos volt, a beállítások terén más irányba mentünk el, de úgy tűnik, hogy jó lesz. Hadik Andrástól ezúttal is sok segítséget kaptunk, megbeszéltük a tapasztalatokat, jó érzésekkel és magabiztosan szálltunk ki az autóból. Talán ez a legfontosabb.

Pódiumra vágynak

Bodolai László a veszprémi futammal kapcsolatban várja az igazi áttörést. A legjobb ötben még nem tudott végezni, hatodik-hetedik helyekkel azonban „tele a padlás”. A miskolci ralis most abban bízik, hogy sikerül a pódiumra felállnia. Ehhez azonban pontos és bátor versenyzésre van szüksége Veszprém környékén.

- Régebben abban is lehetett bízni, hogy ha az ember elkerüli a defektet és célba ér, akkor a jó eredmény sem marad el. Ez a helyzet azonban megváltozott, mert a pályák sokat javultak, ezek az R5-ös autók pedig rendkívül megbízhatóak. Igazából csak akkor van defektveszély, ha az ember lemegy az útról, elhagyja a nyomvonalat – jelentette ki Bodolai László. - Erre természetesen nagyon kell figyelni, emellett pedig pontos és gyors versenyzésre lesz szükség a siker érdekében. Belső felvételek alapján is igyekeztünk jól felkészülni, ám a pályák jó felírására is nagy hangsúlyt kell fektetni. A mezőny kiváló, egész biztos, hogy nagy csatát fogunk vívni az élmezőnyben.

Takarítanak előttük

A jelenlegi autójukkal Bodolaiék debütálnak a murván, hiszen az új MK II-essel eddig csak aszfalton versenyeztek. A rajtsorrendről ezúttal nem dönt kvalifikáció, a kettős a 12-es rajtszámot kapta, ami az első napon akár kedvező is lehet.

- Szombaton két szakaszon versenyzünk majd, mire elrajtolunk a többiek letakarítják előttünk az utat. Ebből a szempontból optimális a helyünk, másnap viszont már az első napi eredmények alapján állapítják meg a rajtsorrendet – fogalmazott a miskolci ralis. – Ennek persze akkor lehet jelentősége, ha a tudásunk legjavát nyújtjuk, akkor ugyanis meggyőződésem, hogy ott lehetünk a legjobbak között. Valamennyi gyorsaságin van négy-öt olyan hely, amit padlógázon kell átnyomni, ebben az esetben sokat lehet hozni. Úgy tűnik, hogy az időjárás ezúttal kiszámítható lesz, hiszen száraz, napos, kánikulai időt írnak az előrejelzések. Annak örülök, hogy nem kell tartani az esőtől, az extrém helyzetek ugyanis felboríthatnák a taktikát. Tavaly az utolsó körben már ötödik időket is mentünk, szeretnénk ott folytatni, ahol akkor abbahagytuk.