A korábbi évekhez hasonlóan a Balaton-felvidéki szakaszok ismét komoly erőpróba elé állították a hazai ralibajnokság mezőnyét. Az idei esztendő ötödik versenyhétvégéjén a riválisoknak nemcsak egymással, hanem a perzselő meleggel és a hatalmas porral is meg kellett küzdeniük. A szezon egyetlen murvás versenyén számos váratlan esemény történt, a végére mégis kiegyenesedtek a dolgok.

WRC: mindenekfelett

Bútor Róbert ezúttal is szárnyalt Veszprémben. A C3-as Citroen WRC-versenyző ralis magasan a leggyorsabbnak bizonyult. Összességében több mint egyperces előnnyel végzett a futam élén, gyorsan és látványosan is autózott a két nap során.

– Felavattuk az új autót, most már nem kell annyira félteni, mert lejött róla a festék – mondta mosolyogva a futam céljában Bútor Róbert. – A hegyesdi szakaszt leszámítva minden úgy zajlott, ahogy szerettük volna. Ott sajnos mellényúltunk a gumizás terén, ezért csúszkáltunk az út tetején. Később azonban visszajött az ihlet, élveztük a rali minden pillanatát.

A WRC-k eredményét azonban nem értékelik a magyar bajnokságban, így ebből a szempontból Bútor Róbert győzelmét sem kell figyelembe venni. A Rally1-es pontverseny szempontjából Mads Östberg győzött, aki a teljes magyar élmezőnyt maga mögött tudta tartani a veszprémi murván.

– Egyáltalán nem volt könnyű a mezőny elején menni. Még a második körben is rendkívül porosak és kövesek voltak a szakaszok – értékelt a norvégok korábbi világbajnoka. – Nagyon kellett vigyázni arra, hogy ne kapjunk defektet. Szerencsére azonban a feladatot jól megoldottunk, és újabb futamot nyertünk. Természetesen rendkívül boldogok vagyunk, hiszen idén az összes versenyt megnyertük Magyarországon, ahol elindultunk.

Feljött Vincze

A hajrára helyreállt a rend, vagyis azok a versenyzők végeztek a dobogón, akik a bajnoki címért is harcban állnak. A veszprémi ezüstéremért a két szécsényi ralis, Vincze Ferenc és Velenczei Ádám küzdött egymással. Vincze még szombaton defektet kapott, visszacsúszott a tizenhatodik helyig, innen azonban megkezdte a felzárkózást. Hatalmasat hajrázott, a pluszpontokért zajló utolsó szakaszt is megnyerte, végül a második helyre jött be. Pedig a záró etapon még egy baleset is hátráltatta.

– Nagyon rosszul kezdődött számunkra ez a hétvége, de a defekt után mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtsük – tette hozzá Vincze Ferenc. – A beállításokat szerencsére nagyszerűen eltaláltuk, így az utolsó körben nagyszerű teljesítményt tudtunk nyújtani. Megnyertük a pluszpontokért járó utolsó szakaszt, pedig Ollé Sasáék borulása miatt szinte nullára kellett lassítanunk. Boldog vagyok, mert kiegyenesedett ez a hétvége.

Velenczei Ádám csalódott volt a veszprémi célban, mert sokáig őrizte a második pozíciót, ám a hajrában egy ugratón rajtavesztett. Utólag annak is örülnie kellett, hogy be tudta fejezni a száguldást.

Visszajött a régi érzés

Közvetlenül a dobogósok mögött Balogh János jött be negyediknek. A miskolci versenyző számára ez egyértelmű siker, hiszen bő fél év szünet után versenyzett ismét. A murvás körülmények között azonban a kihagyásból fakadó lemaradását ellensúlyozni tudta.

– Régen mentünk legutóbb, ezért építkezésnek szántuk ezt a tíz gyorsasági szakaszt – osztotta meg érzéseit Balogh János. – Szerencsére nagyon jól éreztük magunkat, az autóban pedig Danival a régi összhang is visszajött. Pontosan az történt, amit szerettünk volna, tökéletes hétvégén vagyunk túl.

A magyar ralibajnokságban most hosszabb szünet következik, mert az augusztusra tervezett Vértes Rallyt lemondta a rendező. Az elfogadott versenynaptár szerint legközelebb október közepén Ózdon találkozik majd a mezőny.