Hallgatott rá

A ZEG Rally Show tapasztaltakat hasonlóképpen élte meg Bencs Gábor is. A tapasztalt navigátor szerint a fiatal versenyző ezen a hétvégén is sokat lépett előre.

- Dominik rengeteget ment már aszfalton, de többnyire tiszta, jó minőségű pályán. Ezért tettük a hangsúlyt a koszos, sodrós gellénházi szakaszra. A vezetésében itt látszott a legnagyobb fejlődés – tette hozzá Bencs Gábor. - Végig nagyon figyelt az instrukciókra, és az utolsó szóig próbálta megvalósítani, amit kértem tőle. Szerintem az idő mindent megmutatott.

A nagylengyeli gyorson begyújtottátok a rakétákat, mert 107,5 km/h átlagsebességgel robogtak. Ez is kellett ahhoz, hogy a kategóriában megszerezzék az első helyezést.

- Mivel teszteltük a kocsit ezért nem nagyon foglalkoztunk az időeredményekkel, csak a nap végén tudtam meg a végeredményt is – árulta el Dominik GT. - A nagylengyeli gyors kifejezetten tetszett, de egyébként ez lenne a természetes közegünk, hiszen raliversenyzők vagyunk. Úgy érzem sok időt hagytunk még benne, nem éreztem igazán gyorsnak, de élveztük, hogy végre teszi a dolgát a kocsi. Gabi kiváló navigátor! Többet fejlődtem ez alatt az egy verseny alatt, mint az év előző részében. Imádom a technikás pályákat, szeretem a szlalomversenyeket is. Tudom, hogy az idők romlottak, de ez szándékos volt. Vigyáztam a kocsira, be akartam fejezni a versenyt. Ebbe pedig nem fért volna bele, hogy a legszűkebb pályán megfogjunk egy padkát. Hozzátartozik az is, hogy a kézifék nem működött normálisan, a hátsó betéteket pedig ki kell cserélni, mert ezek egyáltalán nem fogtak.

Belvárosi szlalom

Ezután következett egy kis csapatás Zalaegerszeg belvárosában, ahol a teljes mezőny a közönség szórakoztatását helyezte előtérbe.

- Nekem ez egy teljesen új élmény volt – újságolta Dominik GT. - Még sosem mentem belvárosi versenyen. Annyi műanyag elem és tábla volt elhelyezve, hogy szinte már labirintusnak éreztem, de szerencsére Gabi pontos navigálása átsegített ezen a problémán. Itt is fő szempont volt a biztonság. Hiányzott a kézifék főleg a hordó kerülésénél éppen csak fogott valamit, de nagy élmény volt ennyi néző előtt autózni. A következő olyan versenyen ahol városi gyors lesz, ígérem a nézők is megkapják majd a show-t.

A Zalazone Handling szakaszt is háromszor teljesítette a mezőny, amelyeken a Hondás kettős változatos időeredményeket produkált.

- Ebből a Type-R-ből léteznek pályaautók is, én azt is szeretem. Ez a szakasz egyértelműen a pályaversenyzésre alkalmasabb, de amint mondtam tesztelgettük a kocsit próbálgatunk ezt-azt ezért változatosak az idők. A 61 párosból az abszolút 17. helyen végeztünk a kategóriát pedig megnyertük, ezért nem lehet okunk a panaszra, sőt. Ettől függetlenül a helyén tudom kezelni azt a tényt, hogy két WRC végzett mögöttem, de biztos vagyok benne, az unokáimnak is mesélni fogom, hogy ez megtörtént. A viccet félretéve, amikor kihirdették a Vértes Rally elmaradását, kerestünk egy versenyt ahol indulhatunk, és nem marad óriási szünet két futam között. Akkor még egyáltalán azt sem tudtuk mi az a ZEG Rally Show. Nem bántuk meg hogy idejöttünk, fantasztikus hangulata volt. Kiváló szervezés, finom és bőséges volt a szombat esti vacsora. A Honda is kiválóan működött, remélem jövőre is itt lehetek. Bár ez sok mindentől függ, lassan el kell kezdenünk szponzorokat is keresni, mert a Hondában még ugyan rengeteg tartalék van, de jövőre Rally1-ben szeretném folytatni, ahová a Honda az eredményes versenyzéshez már nem elegendő.