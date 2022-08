A labdarúgó NB II-ben a 2. forduló utolsó meccsét Diósgyőrben rendezték hétfő este, a Diósgyőri VTK csapata a Soroksár SC együttesét fogadta.

Kettő és egy

A bajnokságban eddig lejátszott meccsek eredményeként a hazaiak kieső, vagyis a 18. helyről kezdték a találkozót, ugyanis az előző fordulóban, a BFC Siófok vendégeként 1-0-ra kikaptak. A Soroksár SC viszont a HR-Rent Kozármisleny elleni 3-1-es győzelemmel startolt, így ők kedvezőbb helyzetből várhatták a hétfő esti összecsapást. Nem is sokat, mindössze egyet változtatott a legutóbbi kezdőcsapatán Lipcsei Péter, a fővárosiak edzője: a védelemből Ikonomou maradt ki, a helyén Kékesi kapott bizalmat. A DVTK-nál ez a szám két fő volt, Siófokon a második félidőre becserélt Jurek és Bárdos most kezdő volt, viszont Csirmaz csak a kispadon kapott helyet, Oláh Bálint pedig keretben sem volt, a diósgyőri klub tájékoztatása szerint sérülés miatt. Rajta kívül Szűcs K. is a sérültek listáját gyarapította, Könyves szintén. A gólerős támadó a hírek szerint a múlt héten végig a csapattal edzett, de a meccs napján nem volt bevethető, ahogy az 1. fordulóban sem.

Két vendég gól

Ahogy azt előzetesen várni lehetett, a meccs elején a DVTK lépett fel kezdeményezően, a hátsó alakzatból a jobb oldalon Farkas D. volt aktív, sok passzal találta meg az ambiciózusan játszó Lukács D.-t. A másik szélen Jureknek nem volt ilyen jó segítője, de ő is észrevétette magát néhány elfutással, lövéssel. Amennyiben a vendégek kapusa nem élt volna ilyen jól együtt a játékkal, és nem védett volna jól, akkor a helyzetek alapján egy-két góllal már a hazaiaknál lehetett volna az előny. A nehéz időszakot átvészelte a Soroksár, és mivel úgy találták, hogy a hazaiak játéka nem olyan lehengerlő, hogy ezzel kivasalhatják őket, felbátorodtak. Egyre többet volt náluk a labda, a védekezésüket feljebb tolták, és elkezdték keresni a lövési lehetőséget a DVTK kapujánál. Ez olyannyira jól sikerült nekik, hogy három percen belül két gólt is összehoztak.