A müncheni multisport-Európa-bajnokság keretében rendezendő erőpróbán nyolc magyar versenyzőért izgulhatunk: szerdán együtt indultak Németországba. A hölgyek pénteki versenyében a tokiói olimpia 12. helyezettje, Bragmayer Zsanett, a legutóbbi három olimpián induló Kovács Zsófia, továbbá Sárszegi Noémi képviseli a színeinket. A férfiak szombaton mérik össze tudásukat. Bicsák Bence, a tavalyi ötkarikás játékok 7. helyezettje, a regnáló U23-as világbajnok Lehmann Csongor, a kétszeres olimpikon Tóth Tamás mellett a Dévay fivérek, Márk és Zsombor húzhatja fel a válogatottmezt.

Elvégezték a munkát

A július közepén, hazai környezetben tartott Prémium Európa-kupán győztes ­Lehmann Csongorral, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolójával három nappal elutazása előtt váltottunk szót.

– Az Európa-kupát követő időszak nagy részét – édesapám, Lehmann Tibor irányításával – magaslati edzőtáborozással töltöttem az olaszországi Livignóban, ahol klubtársaim közül velem volt Kovács Gyula, Kiss Gergő és Sári húgom is – kezdte Lehmann Csongor. – Gyuszával és Gergővel együtt, hárman, magas szintű tréningeket végeztünk, mindent maximálisan megcsináltunk, amit elterveztünk. Bízom benne, hogy ez elég lesz a hétvégi jó szerepléshez. Egyébként az edzőtáborhelyszín – a profi bringások mellett – a triatlonosok körében is nagyon kedvelt, az élversenyzők közül újra sokan készültek itt az Európa-bajnokságra.

Az olimpiai parkban

Arra a kérdésre, hogy mit lehet tudni a müncheni pályákról, így felelt:

– Az Európa-bajnokságot az olimpiai parkban rendezik, és tudomásom szerint szerepet szánnak magának az ötkarikás stadionnak is. Ebből adódóan sík és technikás kerékpáros pálya vár bennünket, és a futást sem nehezítik komoly emelkedők.

Ebben az évben még kevés olimpiai távú nemzetközi versenyt rendeztek, ezúttal viszont a klasszikusnak számító 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás és 10 km futás vár a mezőnyre. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ez miként befolyásolhatja a teljesítményét.

Minél előrébb

– A sprinttávon 110 százalékon megy mindenki, abban a reményben, hogy vagy kibírja végig, vagy nem – válaszolta Lehmann Csongor. – Az olimpiai távon kicsit többet kell tartalékolni, és jobban észnél kell lenni, hiszen itt csaknem kétórás a verseny. Ennek megfelelően készültem én is Livignóban, ahol erőltettük a hosszabb kerékpáros és futó résztávokat. Idén ugyan még nem versenyeztem ezen a távon, de bízom benne, hogy jó lesz az átállásom. Eddig is jól mentem ezeken a versenyeken, így a távval szerintem most sem lesz gondom.

Sérülés és egyéb okok miatt lesz néhány hiányzó a mezőnyben, de ez sem könnyíti meg a dolgomat. Két világbajnok, a francia Vincent Luis és a brit Alex Yee nélkül is magas szintű versenynek nézünk elébe. Mindenki a legjobb formájában akar versenyezni, természetesen így vagyunk ezzel mi, magyarok is, ráadásul bárki kifoghat egy jó napot. Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, próbálom hozni a legjobbamat, minél előrébb akarok végezni. Reményeim szerint ez elegendő lesz ahhoz is, hogy augusztus 14-én, vasárnap a magyar mix váltó tagjaként is rajthoz állhassak.

Triatlon: kis olimpia A multisport-rendezvénysorozat nagyobb körítést ad a triatlon-Európa-bajnokságnak. Ennek lehet-e befolyásoló hatása a versenyzésre? – tudakoltuk Lehmann Csongortól. – Minden bizonnyal nagy felhajtás lesz, hiszen a rendezvény Európán belüli kis olimpiának számít. Azt gondolom, hogy ez a tény nem zavarhat meg bennünket, mindenki teszi majd a dolgát. Ezt követően persze elképzelhető, hogy más sportágak versenyeit is megtekinthetjük.

(A borítóképen: Lehmann Csongor bízik a jó szereplésben | Fotó: ÉM-archívum)