Elkészült a honi kézilabdázás harmadik vonalának, az NB II.-nek a csoportbeosztása. Az Észak-keleti csoportban mind a férfiaknál, mind a nőknél lesznek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei indulók.

A férfiaknál ebbe a csoportba sorolták be az NB I/B-től elbúcsúzó – 2015-ben még Magyar Kupa-bronzérmet szerző – Mezőkövesdi KC csapatát is. A dél-borsodi gárda két évtized, vagyis 2002 után szállt alá a harmadosztályba, ahol egy csoportban 12 klub küzd majd a feljutásért. Ez a hat NB II.-es csoport bajnoka közül háromnak adatik majd meg, osztályozó után.

A csoportban szerepel az MKC-n kívül a tavalyi NB II.-es bajnok Nyírbátor, az ezüst­érmes Acélváros KK, a Debreceni EAC második csapata, a 2021/2022-es ötödik helyezett Kazincbarcikai KSE, a Kisvárdai KC, a Fehérgyarmati VSE, a Hajdúböszörményi TE, a legjobb kieső Tiszavasvári, a Diósgyőri VTK mint borsodi megyebajnok, az újraéledő és hajdúsági bajnok Balmazújvárosi KK és az utolsóként kieső, de mégis maradó Kállósemjén SZSE. Érdekesség, hogy megszórták az NB I/B-s mezőnyt, de az NB II.-k csakúgy, mint tavaly, most sincsenek ki, a tavalyi ­északkeletiek közül kettőt (ASK Hajdúszoboszló, Berettyó MSE) Dél-keletre tettek át, de így is csak 11 csapat indul ott.

Ungvár, Hajdúnánáson

A nőknél, az Észak-keleti csoportban az alábbi együttesek vesznek részt a következő bajnokságban: Hajdúnánás SK (NB I/B, 15.), Füzesabonyi SC (tavalyi második), Vitka SE (tavalyi bronzérmes), Salgótarjáni Strandépítők (előző év 4. helyezettje), Kazincbarcikai KSE (2021/2022-es 5.), Mátészalkai MTK (tavalyi hatodik), Borsod SKSE Miskolc (előző szezonbeli nyolcadik), Hevesi SE (9.), Hajdúböszörményi TE (11.), valamint a Kállósemjéni SZSE (12.). Új résztvevő a megyebajnok Sárospataki USI, illetőleg az ukrán Karpati Uzshorod női kézilabdacsapata, amelynek magyarországi otthona Hajdúnánás lesz.

Nem indul az NB II.-ben a Lóci DSE Ózd (10.), amelyet ugyan felkértek, de létszámproblémák miatt az észak-borsodiak nem vállalták a részvételt, vélhetően a megyei pontvadászatnak lesz tagja a felnőttalakulatuk. Az Oktat60 Hatvani KSZSE (tavalyi Észak-keleti 7. helyezett) alakulatát a szövetség átsorolta az Észak csoportba.