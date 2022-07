A tények Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1–1 (1–0) Budapest, 3023 néző. V.: Pintér Cs, (Vígh-Tarsonyi, Szert). Újpest FC: Banai (6) – Csongvai (5), Diaby (6), Kuusk (5) – Pauljevic (5), Antonov (6), Onovo (6), Mack (5), Ljujic (5) – Katona (6), Bjelos (4). Vezetőedző: Milos Kruscic. Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (7) – Kállai K. (6), Schmiedl (6), Karnitski (6), Bobál (6), Vajda S. (5) – Cseke (5), Nagy G. (6), Cseri (6) – Molnár G. (4), Jurina (6). Vezetőedző: Supka Attila. Csere: Molnár G. helyett Drazic (5) a 46., Cseri helyett Besirovic (6) a 62., Kállai K. helyett T. Kis (4) a 62., Mack helyett Kastrati (–) a 70., Ljujic helyett Koné (–) a 80., Katona helyett Simon K. (–) a 87., Jurina helyett Selmani (–) a 87., Nagy G. helyett Madarász (–) a 93. percben. Sárga lap: Mack a 29., Bjelos a 63., Pauljevic a 64., Csongvai a 68. percben. Gólszerző: Katona (1–0) a 35., Jurina (1–0) a 65. percben. Milos Kruscic: – Sok gólhelyzetünk volt a mérkőzésen, így nem ezt az eredményt érdemeltük. Bjelos előtt adódott egy nagy ziccer, ha belövi, akkor kettő–nulla, és vége a mérkőzésnek, ehelyett az ellenfelünk egy rögzített szituáció után egyenlített. Szomorú vagyok amiért két pontot elveszítettünk, ugyanakkor örülök annak, hogy látszik, jó csapatunk lesz. Supka Attila: – Az egy pontnak természetesen örülünk, ugyanakkor a játék hagyott kívánnivalót maga után. Nem azt a teljesítményt nyújtottuk, amit az edzőmérkőzéseken produkáltunk. Ez annak tudható be, hogy az első tétmérkőzésünket vívtuk, de védekezésben akkora hibákat nem követhetünk el, mint ezen a találkozón. Az első félidő nem volt olyan volt, mint amilyet vártunk, a második játékrészben már adódtak lehetőségeink, de közben Tordainak kétszer is bravúrra volt szüksége ahhoz, hogy ponttal távozzunk a fővárosból. Agresszivitásunk is kívánni valót hagyott maga után, ugyanakkor előttünk is adódott két nagy ziccer, ezeket be kellett volna rúgnunk. Van hová fejlődnünk, viszont a következő, Kisvárda elleni meccsre önbizalmat ad számunkra a pontszerzésünk.