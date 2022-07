Az NB I.-es bajnokság 2022/23-as idényének őszi szezonja keretében szombaton 20 órától vívja első fordulóbeli találkozóját a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. A fürdővárosiak az Újpest FC vendégeként a Szusza Ferenc Stadionban lépnek pályára.

Egymás ellen

A felek eddig hússzor csaptak össze az élvonalban, és a mérleg nyelve jócskán a fővárosi gárda felé billen. A fővárosi alakulat tizenegyszer győzött, míg a kövesdiek csak háromszor, hat mérkőzés pedig pontosztozkodással zárult. A 2021/2022-es idényben háromszor meccseltek az együttesek: októberben gólzáporos mérkőzésen 2–2-es döntetlen született a kisvárosban, februárban 3–1-es fővárosi diadallal zárult az egymás elleni kilencven perc Újpesten, míg májusban 3–2-re nyertek a lila-fehérek Mezőkövesden.

A budapesti gárda az előző szezonban az ötödik helyen végzett 44 ponttal, így öt hellyel és 6 egységgel előzte meg Cseriéket. Mérlege 12 győzelem, 8 döntetlen és 13 vereség volt, 50 rúgott és 48 kapott góllal. Ami az érkezőket illeti, nem volt jelentős mozgás a keretben nyáron, eddig négy játékost igazoltak a lila-fehérek. Újpesten folytatja pályafutását a svéd Jack Lahne, aki a francia Amiens csapatától érkezett a Megyeri útra, a szerb Matija Ljujic az izraeli Hapoel Haifa labdarúgója volt, a nigériai Vincent Onovo kölcsön után végleg Újpestre igazolt a dán Randers FC csapatától, míg Szabó Bálint Nyíregyházáról került a lila-fehérekhez. A távozók között van Kádár Tamás, Szakály Péter, Nikola Mitrovic, Giorgi Beridze, Filipovics Marko, Georgios Koutroumpis és Fernando Viana, míg kölcsönbe Kálnoki-Kis Zsombor (Kazincbarcika) és Máté Zsolt (Tiszakécske) távozott, Budu Zivzivadze pedig kölcsönből visszatért Székesfehérvárra.

Három pontért mennek

– Mindent sikerült elvégeznünk a felkészülés alatt ahhoz, hogy jó állapotba kerüljünk – kezdte Supka Attila, a sárga-kékek vezetőedzője, majd így folytatta: – Az igazi fokmérő azonban az első bajnoki mérkőzés lesz, amely megmutatja majd, hogy milyen munkát végeztünk.

A szakvezetőt az ausztriai edzőtáborról is kérdeztük:

– Az edzőmérkőzéseken elért eredmények nem másodlagosak, azt mondtuk a játékosoknak is, hogy ezekre lehet építeni. Az edzőtábor előtt játszottunk pár mérkőzést itthon, és a győzelem mellett döntetlen és vereség is volt. A játékunk helyenként jól nézett ki, bár a fáradtság miatt nem mindig hoztunk jó döntéseket a pályán. A kinti három meccs azt mutatta, hogy jó irányban haladunk, amiket próbáltunk megvalósítani a pályán, azok úgy néztek ki, hogy működnek. Az eredmény azért fontos, hogy a játékosok elhiggyék, hogy amit csinálunk, az jó eredménnyel párosulhat a bajnokságban is. Az új játékosok teljesítményét is a bajnokság fogja megmutatni, de a labdarúgók nagy részét ismertük, ezért is igazoltuk le őket. Bobál Dávidot azért hoztuk, hogy legyen bal oldali belső védőnk, ráadásul személyében magyar játékost szerződtettünk. Nagy Gergőt szintén azért igazoltuk, mert ismertük, többször is dolgoztunk vele a Budapest Honvédnál, úgy vélem, hogy ő is erőssége lehet a csapatnak. Szerettünk volna még több magyar játékost hozni, de nagyon nehéz a hazai piacon megfelelő játékosokat találni olyan kereteken belül, amiket tudunk számukra biztosítani, ezért néhány külföldi labdarúgót is kellett szerződtetnünk. Hoztunk két fiatalt, a Kállai testvéreket, véleményem szerint Kevin meg tudja oldani a jobb oldali védő pozícióban a feladatát, de még neki is fejlődni kell, mert az NB II.-ből jött, az első osztályban gyorsabb és dinamikusabb a játék. Kállai Zalán fiatal, a jövő embere, ő is tud nekünk segíteni. Horváth Milán szintén fiatal játékos, azokon a meccseken, melyeken lehetőséget kapott, bizonyította, hogy belső védő pozícióban a csapat hasznára tud válni. Rédling Kevint is azért hoztuk, hogy az elkövetkezendő időszakban megnézzük, mennyire tudjuk beépíteni és használni a csapatnál. Elnökünkkel megbeszéltük, hogy megpróbáljuk betartani a magyar- és a fiatalszabályt: ez azt jelenti, hogy a bajnokság felében játszania kell fiatal játékosnak ahhoz, hogy a szükséges percmennyiséget be tudja gyűjteni.

A trénertől arra is választ kértünk, hogy mit vár az Újpest elleni találkozótól, mire Supka Attila így felelt:

– Nagyon szeretném, ha az köszönne vissza, amit az elmúlt három mérkőzésen láttunk a csapattól. A Limassol, a Liberec és a Boleslav ellen is azt láttuk, hogy mindenki megtett mindent azért, hogy eredményesek legyünk. Rengeteg olyan dolgot láttunk támadójátékban, ami azt mutatta, hogy nagy potenciál van a csapat előrejátékában. Meg kell találnunk még azt a belső védőt, aki meg tudja oldani a poszttal járó feladatokat, ide igazoltuk Schmiedlt, és meglátjuk, hogy miként tud beilleszkedni a csapatba. Az a célunk, hogy jól rajtoljunk Újpesten, igyekszünk mindent megtenni az eredményes szereplés érdekében, a három pontért utazunk a fővárosba. Egyébként pedig öt-hat forduló után beszélünk majd a céljainkról, de az a realitás, hogy a csapat megőrizze első osztályú tagságát, és ezen belül is előre lehet lépegetni. A csapatnak össze kell érnie, mert elég sok új játékos érkezett, jelentős változások történtek a keretben. Abban bízom, hogy az az irány, amit igyekeztünk felvázolni a játékosoknak, jó és eredményes lesz, és felülmúljuk a legutóbbi tizedik helyünket.

Két sérült

A dél-borsodi kerettagok közül Qaka Achilles-ín-gyulladás miatt nem játszhat, Vadnai pedig kulcscsonttörése után lábadozik, így rá még nem számíthatnak.

Pályacsere és halasztás

Mint ismeretes, kicserélték a mezőkövesdi stadion gyepszőnyegét, ezért a dél-borsodiak a 2. forduló keretében felcserélték a pályaválasztói jogukat a Kisvárda Master Good csapatával, és a tervek szerint augusztus 7-én, vasárnap 15 óra 30 perctől a nyírségi városban mérkőznek a felek. Igen ám, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alakulat augusztus 4-én, csütörtökön 19 órától – az Európa Konferencia Liga harmadik fordulója keretében – a ­Molde FK vendégeként Norvégiában szerepel, és csak másnap estére érkezik haza. Ennek következtében az is elképzelhető, hogy az MLSZ-től a kövesdiektől a meccs elhalasztását kérik majd.

Az NB I. harmadik fordulójának mérkőzését a sárga-kékek a Kecskeméti TE-Hufbau otthonában augusztus 13-án játsszák, így az új füvön várhatóan a negyedik fordulóban, augusztus 21-én a Debreceni VSC ellen mutatkoznak be Supka Attila tanítványai.

A kezdőcsapat

A várható összeállítás: Tordai – Kállai K., Schmiedl, Karnitski, Bobál, Vajda S. – Cseke, Cseri, Nagy G. – Jurina, Drazic.

(A borítóképen: Jurina sokat tehet a mezőkövesdiek sikereiért | Fotó: MZSFC)