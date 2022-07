Korábban már beszámoltunk arról, hogy Philipp Schmiedl, aki a Mezőkövesd Zsóry FC NB I.-es labdarúgócsapatának utolsó felkészülési meccsén, a cseh FK Mladá Boleslav elleni, 3–2-re megnyert találkozón amolyan „próbajátékosként” pályára lépett a sárga-kékeknél, szerződést kaphat a klubtól. A dél-borsodiak szerdán be is jelentették az osztrák belső védő megszerzését. A 25 éves labdarúgó – aki osztrák utánpótlás válogatott is volt – a dán SönderjyskE csapatának játékosa volt, de tavaly szeptembertől az osztrák Admira Wacker együttesében futballozott, kölcsönben.