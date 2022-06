Két top 10-es eredmény után magabiztosan érkezett Lengyelországba Herczig Norbert és Igor Bacigál. Ezt megerősíti az is, hogy tavaly a magyar ralis egy nagyszerű ötödik hellyel fejezte be az akkor 100 éves jubileumát ünneplő versenyt, ami a Monte Carlo után a második a legrégibb a futamok között. A felállás azóta változott, Herczig Norbert most Igor Bacigállal indul az ERC-ben, egy új csapat az MRF tagjaként, ráadásul az eddig három duóból álló félgyári alakulat ezen a versenyen négy versenyzőpárosra bővült, amivel a mezőny legerősebb összeállítását alkotják a piros-fehérek. A verseny előtti tesztet szerdán tartotta a csapat, és a nap végén Herczig Norbert a szokottnál is mosolygósabban szállt ki a Škoda Fabia Rally2 evo-ból.

Jól sikerült teszt

- Ebben a szezonban ez volt az első olyan murvás teszt, amikor teljesen elégedett vagyok. Visszajött az érzés, amire vártam, mert sikerült megtalálnunk az a beállítást, amit kerestünk – vonta meg a nap mérlegét Herczig Norbert. - Éreztem az előző murvás futamokon, hogy az új gumikkal még van tartalék az autóban, és lépésről lépésre haladtunk a megfelelő irányban. Az elmúlt egy hónapban is ezen dolgoztunk otthon, és a lengyelországi tesztre már határozott elképzeléssel jöttünk. Működött, és így a nap elején már rögtön éreztem, hogy sokkal jobban mozog az autó. Ezzel valójában kettőt léptünk előre, mert én is magabiztosabb lettem, ami szintén növeli a tempónkat. Igor is jobban érzi az autót, ő is elégedetten szállt ki a nap végén.

A magabiztossághoz hozzátesz az is, hogy hiába nehezek a Lengyel Rally pokoli gyors murvás pályái, Herczig Norbert eddig mindig célba ért itt. Az eredmények mellett jókora pályaismeret is ott van már a tarsolyban, amit szintén sikerült az elmúlt verseny óta eltelt közel egy hónapban átadni a navigátornak.

- Rengeteg belső kamerás felvételt néztünk meg közösen, és alaposan átbeszéltük a pályákat – tette hozzá a korábbi négyszeres magyar bajnok versenyző. - Ezeknek több mint a fele egyezik a tavalyiakkal, így az elmúlt évben elért ötödik helyre bátran építkeztünk. Nagyon gyorsak a pályák, sokat megyünk a murván végsebesség közelében, ami miatt nagy a kihívás, de ha megvan a ritmus, akkor hátborzongatóan jó élmény itt versenyezni. Az MRF abroncsokból megvan a megfelelő arzenálunk erre a hétvégére, ezek a gumik nagyon jók ide, ami szintén jó előjel.

Munka, munka és munka – ezzel telt a Kanári-szigetek óta eltelt idő, és továbbra sem lehet lazítani, hiszen az egyik legfontosabb feladat még a rajtceremónia előtt vár a párosra. A megváltozott szabályok miatt az ERC mezőnynek kulcsfontosságú lesz a kvalifikáció.

Lényeges rajtpozíció

- Minden murvás versenyen fontos a jó rajtpozíció, de itt a nagy tempó miatt még lényegesebb – tekintett előre a hétvégére Herczig Norbert. - Emiatt a kvalifikáción is oda kell tenni magunkat. Akik az elmúlt évben taktikáztak, azok előtt bezárult a kiskapu, ezért arra számítok, hogy pokoli verseny lesz már pénteken délben. Azon a 3.5 kilométeren kis túlzással a verseny is eldőlhet. Mi eddig sem taktikáztunk, most sem fogunk, mindent megteszünk majd, hogy jó rajtpozícióból kezdhessük a versenyt.

Ez a rajtpozíció valójában szombat reggel számít majd, hiszen péntek este csak egy rövid speciálszakasszal kezdődik a Lengyel Rally. Szombaton hat gyorsaságit teljesít a mezőny, és este másodszor is ellátogatnak a Mikoljaki Arena speciálszakaszára. Vasárnap újabb hat gyorsasági szerepel a programban, így összesen 14 szakaszon 188 kilométer a versenytáv, ami az összekötőkkel együtt 852 kilométer lesz.

Felkészültek a rajtra

- Az MRF csapatban is jó a hangulat, az új versenyzőtársak, Javier Pardo és Adrian Perez Fernandez szimpatikusak, könnyen megtaláltuk a közös hangot. Nekünk a legfontosabb azonban az, hogy tökéletes a csomag, a Škoda Fabia Rally2 evo-t sikerült remekül beállítani, a pályabejárásra alaposan felkészültünk és a gumikból is megvan a megfelelő készletünk erre a hévégére – folytatta a magyar ralis. - Az időjárás is jónak ígérkezik, a teszten ugyan csepergett, de a hazaihoz hasonló mennyiségű esőre itt nem kell számítani az előrejelzés szerint. Fontos motiváció lesz az is, hogy Lengyelországba mindig sok magyar szurkoló érkezik, ami rengeteget jelent nekünk.