A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola együttese tizenhat találkozójából tizenhármat megnyert, és egy döntetlen mellett mindössze kétszer szenvedett vereséget. Mérlege 27 ponttal és a kiválónak mondható 549–416-os gólkülönbséggel párosult, összteljesítményével pedig 8 egységet vert a második helyezett Miskolci VSC-re.

Fölényesen győztek

– A lányok felszabadultan játszottak, egységesek voltak, játékuk még a rangadókon is nélkülözte a görcsösséget – kezdte Bodorovics Tamás, aki már tíz esztendeje kormányozza a társaságot. – Mivel a rajt előtt az első helyet céloztuk meg, a gárda „csak” annyit tett, hogy valóra váltotta az elképzeléseinket, és első alkalommal teljesen megérdemelten harcolta ki az aranyérmet. Ami a pontvadászat nívóját illeti: volt már erősebb, de gyengébb is ez a sorozat. A mezőnyből most nagyon hiányzott az Alsózsolca és a Szerencs alakulata, ha neveznek, akkor bizonyára sokkal nehezebben diadalmaskodunk.

Komolyan vették

A zempléniek a megyei bajnokságban maradnak, az osztályozón – az érvényben lévő szabályok szerint – akkor vehettek volna részt, ha több csapattal harcolnak.

– Szóba jöhetett még a rájátszás is, de most még nem tartottuk magunkat kellően erősnek az NB II.-es bajnokságra – folytatta a tréner, majd hozzátette: – Távlati tervünk a Nemzeti Bajnokság harmadik vonala, azt viszont még nem tudjuk, hogy ennek mikor jön el az ideje.

Bodorovics Tamás ezután szóba hozta a két vesztes mérkőzésüket:

– A Mezőkeresztes ellen mindössze kilencen álltunk ki, a belső posztokról hiányoztak a csapat tagjai, a Miskolci EAFC elleni csatánkra pedig már rányomta a bélyegét, hogy az elsőséget már nem vehette el tőlünk senki, így hiányzott a motiváltság, ráadásul a fáradtság is gyötörte a játékosokat.

A SUSI átlagéletkora tizen­nyolc év, ennek következtében az edző a jövő együttesét formálja. A bajnokcsapat csupán egy dolgozót vonultatott fel, a derék had tagjai középiskolába és egyetemre jártak, tanulmányi munkájuk mellett sportoltak, így hetente két, az Árpád Vezér Gimnáziumban tartott edzésre futotta az idejükből, a harmadik foglalkozásukat a bajnoki fellépéseik jelentették. Komolyan vették utánpótlás-nevelő feladatukat is: az ifjúsági gárdájuk a harmadik helyet szerezte meg az északkeleti régióban.

Összevonják?

A soron következő megyei bajnokság szeptember elején vagy közepén kezdődik, így a játékosoknak bőven lesz idejük a pihenésre.

– Mindenki marad, viszont két játékost kiszemeltünk, őket szeretnénk leigazolni – közölte a SUSI szakmai munkájának első számú irányítója, majd elárulta, hogy szintén folytatja tevékenységét a sportiskolánál. – A leendő bajnokságról olyan hírek is elterjedtek, hogy összevonják a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Hajdú-Bihar megyei versenyt. Amennyiben így lesz, akkor alaposan felértékelődik majd a sorozat, és amelyik társaság begyűjti az első helyet, komoly játékerővel büszkélkedhet, és nyugodtan vághat neki az NB II.-es sorozatnak.