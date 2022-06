Hétfőn elkezdte a felkészülést az NB II. 2022/23-as évadára a KolorCity Kazincbarcika SC labdarúgócsapata. Amint az köztudott, az észak-borsodiak magabiztos teljesítménnyel nyerték meg az NB III. Keleti csoport 2021/22-es évadjának küzdelemsorozatát, és vívták ki ezzel a jogot az osztályváltásra. A hét első napján erő-, dinamikaiállapot- és állóképesség-felméréseket tartottak, súlyméréssel, valamint zsírszázalék- és csontsűrűségméréssel kiegészítve, kedden viszont már elkezdődött az a munka, ami magát az edzéseket jelenti.

Nem volt kérdéses

– A szünet első két hétében barátokkal voltam, pihentem, hódoltam a hobbimnak, a harmadik héten azonban már dolgoztam, az edzésterveket, illetve a stratégiát próbáltuk összerakni, átnézni a szakmai stábbal – vágott bele Varga Attila, a barcikaiak vezetőedzője, aki mint azt a helyzet is jelzi, folytatja a tavaly nyáron elkezdett munkáját a KBSC-nél. – Mindkét részről, az enyém, és a klub oldaláról is mutatkozott arra hajlandóság, hogy együtt folytassuk. Jól érzem magam Kazincbarcikán, ugye jött a siker is, elértük azt, amiért közösen dolgoztunk, ami azért mindig könnyebbé teszi, teheti ezt a dolgot. A klub részéről beletett energia és anyagi lehetőségek maximalizálva voltak, a játékosok részéről az áldozatvállalás, illetve a lemondásokkal járó profi hozzáállás szintén megvolt, és a játékosok minősége is egyértelmű volt a harmadosztályban. Biztos kellett valamelyest az én munkám is, de globálisan egy egész jó közeg jött össze, klubszinttől egészen a szakmai stábig, ami addig vezetett bennünket, hogy feljutottunk. Hamar, már áprilisban elkezdődtek a tárgyalások, és korán a tudtomra hozták a vezetők, hogy mindenféleképpen velem képzelik el a folytatást, ami nagyon jólesett. Az ilyen szituációknál, bajnoki címnél jöhetne ajánlat máshonnan, de mivel érzem a megbecsülést, a szeretetet, a szimpátiát, megvan a szakmai szabadság, jó morál alakult ki, nem volt kérdéses a maradásom. Nyilván kellett megegyezés, de az elképzeléseink nem álltak messze egymástól.

Az előző kevés lesz

A csapat szintet lépett, de sok esetben talán az edzőnek is muszáj, hiszen nem elég az, ami a múltban igen, szükséges haladni a korral.

– Jó pár éve benne vagyok a szakmában, de folyamatosan olvasom a sok friss szakirodalmat, továbbá edzők életrajzi könyveit is, mert lehet, hogy éppen ott, abban van egy olyan fejezet, mondat, ami új, amit be tudok építeni – tette hozzá Varga Attila. – Az edzésmunka során sem vagyok az az edző, aki mindig ugyanazokat a feladatokat, ugyanúgy csináltatja, a terv fel van építve, most például hat hétig, de a futball az egy játék, rengeteg labdás foglalkozás kell. Persze, vannak olyan, úgymond szárazabb futások, ami mindig kiütheti a biztosítékot a játékosoknál... Az új szezonban, az NB II.-ben azonban még többet kell majd beletennünk, ami elég volt a harmadik volnalban, a másodikban nem lesz elegendő. A gondolkodást is át kell állítani, már csak azért is, mert más stratégiával fogunk pályára lépni. Most nem lesz nálunk annyit a labda, nem fogunk annyit dominálni, viszont az biztos, hogy úgy sem fogunk pályára lépni, hogy éreztessük az ellenfelekkel: mi most egy újonc csapat vagyunk az NB II.-ben. Nem fogunk beállni védekezni, az állományra, az egyes karaktereinkre kigondoljuk a futballunkat, aztán majd meglátjuk, hogy ez működni fog-e, vagy nem. Lesz egy B variációnk is természetesen, hat hét alatt begyakoroljuk mind a kettőt, és adott pillanatban eldől, hogy melyik rendszer, melyik kezdőcsapat lesz a legalkalmasabb arra a stratégiára, amit elterveztem.